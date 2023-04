Nouveau jackpot en vue pour le FC Bruges : l’Inter va mettre 15 millions sur la table !

Arrivé en janvier 2022 pour 6 millions d’euros, l’ancien du News England Revolution va donc rapporter une belle plus-value dans la Venise du Nord. Et ce, sans réaliser une saison grandiose non plus. Souvent aligné dans un rôle de piston en championnat, le joueur de 24 ans n’a marqué qu’un goal et délivré deux assists en 22 apparitions. Un bilan mitigé qui a tout de même tapé dans l’œil des Nerazzurri. Les Italiens ont certainement préféré les prestations du Canadien à la Coupe du monde ou encore en Ligue des champions jusqu’à Noël.

Selon nos confrères, c’est notamment sa rencontre face à l’Atletico Madrid au Jan Breydel qui aurait convaincu les dirigeants. En cas de transfert, Buchanan devra certainement remplacer Dumfries. Le Batave est courtisé par Manchester United et aimerait signer un plus gros contrat en Premier League.