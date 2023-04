Logan Bailly n’est plus l’entraîneur des gardiens de l’Union

L’aventure de Logan Bailly à l’Union Saint-Gilloise aura duré moins longtemps que prévu. Moins d’un an après son arrivée, le Liégeois de 37 ans n’est déjà plus l’entraîneur des gardiens du club bruxellois d’après nos informations. Bailly a été écarté par la direction avec laquelle il a réussi à trouver un accord financier ce jeudi. On lui reprocherait des arrivées tardives et des absences à certains entraînements comme celui de la veille du match retour face à Leverkusen. Ce jour-là, Moris avait dû s’entraîner seul avec les deux jeunes gardiens du club, Imbrechts et Fellous.