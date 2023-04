La vraie valeur de nos pépites de Pro League (1/3) : “Verbruggen ? C’est 15 millions”

Cet hiver déjà, deux joueurs ont quitté la Pro League pour plus de dix millions d’euros. Julien Duranville est parti d’Anderlecht pour Dortmund (minimum 12,5 millions) alors que Paul Onuachu, le buteur de Genk, a poussé Southampton à lâcher 17 millions pour ses services.

Plus que jamais, les transactions sortantes à sept chiffres sont devenues monnaie courante en Pro League. Cet été s’annonce à nouveau chaud avec 13 joueurs qui pourraient quitter la Belgique contre un très gros chèque d’au moins dix millions.

Dans ce premier volet, deux agents belges évoquent les cas de Bilal El Khannouss, Bart Verbruggen, Raphael Onyedika et Arthur Vermeeren.

El Khannouss est une des explications de la bonne saison de Genk.

Bilal El Khannouss – 18 ans – Genk

Le joueur le plus doué de Pro League est certainement El Khannouss. Son départ est annoncé pour l’été. “Mais Genk ne le laissera pas filer pour moins de 15 millions, glisse un agent bien connu du marché belge. Ils en veulent bien plus, mais, problème, réclamer 25 millions n’est pas simple pour un joueur qui n’a pas joué en Coupe d’Europe et dont les statistiques ne sont pas folles.”

Un autre agent, actif depuis 12 ans en Belgique, nuance en précisant la force de Genk à “toujours vendre plus cher que la valeur réelle du joueur. Les gros clubs anglais aiment ce genre de joueur et pourraient casser leur tirelire pour l’acheter. Il n’a que 18 ans et peut devenir très fort”.

Le premier manager lui conseillerait plutôt l’Italie. “Il est taillé pour l’Espagne mais les clubs du milieu de tableau n’ont pas l’argent pour l’acheter. En Italie, il y a plus d’argent et il se développerait énormément.”

Valeur estimée par Transfermarkt : 11 millions

Ses statistiques cette saison : 35 matchs, 1 but, 3 assists

Durée de contrat : 2027

Verbruggen a réalisé une saison folle en Europe ©JIMMY BOLCINA

Bart Verbruggen – 20 ans – Anderlecht

Anderlecht a annoncé que vendre ses grands talents est une obligation. Le plus bankable est sans conteste Bart Verbruggen. Les deux agents sont unanimes : “Anderlecht peut espérer 15 millions, disent-ils. Douze millions c’est un minimum et vu le paquet de clubs qui le suivent depuis ses prestations en Coupe d’Europe, il y aura bagarre pour le recruter.”

Et l’un d’eux affirme que sa valeur réelle est plus haute. “Anderlecht a une belle cote sur le marché européen et Verbruggen a la chance d’être Néerlandais, un pays où les joueurs valent cher. S’il avait été au même niveau mais jouait à l’Ajax ou au PSV, sa valeur serait proche des 30 millions.”

Son futur semble tout tracé vers la Premier League ou la Bundesliga. “Et je pense que ce ne sera pas dans un petit club. Verbruggen est face à un choix difficile, car un gardien doit être certain d’être titulaire s’il ne veut pas perdre une année dans son développement.”

Valeur estimée par Transfermarkt : 5 millions

Ses statistiques cette saison : 24 matchs, 10 clean sheets.

Durée de contrat : 2025

Le Club Bruges a acheté Onyedika à l'été 2022 et a payé près de 10 millions.

Raphael Onyedika – 22 ans – Club Bruges

“Il ne vaut pas 15 millions”, dit un agent. Il nuance ensuite : “Pas encore en tout cas. ” Raphael Onyedika a la chance d’être à Bruges, un club qui n’a pas besoin d’argent. “Il ne sera donc pas bradé et ne partira cet été qui si le Club reçoit une offre incroyable.”

Le Nigérian a coûté près de 10 millions l’été dernier et ne partira pas pour moins. “Il doit encore grandir. S’il développe son potentiel, il pourra double son prix et signer où il veut. C’est un joueur utile que de nombreux clubs aimeraient avoir dans leur groupe.”

Valeur estimée par Transfermarkt : 10 millions

Ses statistiques cette saison : 44 matchs.

Durée de contrat : 2027

Arthur Vermeeren est considéré comme l'un des plus gros potentiels belges au milieu de terrain.

Arthur Vermeeren – 18 ans – Antwerp

L’Iniesta de l’Antwerp attise déjà toutes les convoitises. Arthur Vermeeren partira-t-il déjà cet été ? La possibilité existe vu l’agressivité de gros clubs sur le marché belge mais ce n’est pas ce que pensent les agents que nous avons interrogés. “Si je suis un club qui a de l’argent, je viens déjà le chercher et je paie 15 millions sans même hésiter, dit l’un d’eux. Il a tout pour réussir en Allemagne par exemple mais je pense qu’il ferait mieux d’attendre encore un an avant de faire le grand saut.”

Le second manager croit encore moins à un départ. “Je ne suis même pas certains qu’Overmars (NdlR : le directeur sportif de l’Antwerp) le laisserait filer. Il y a un plan de carrière pour Vermeeren. Il ne doit pas se brûler. Il est encore difficile d’estimer sa valeur réelle.”

Valeur estimée par Transfermarkt : 8,5 millions

Ses statistiques cette saison : 27 matchs, 1 assist

Durée de contrat : 2026