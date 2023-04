Pourquoi Charleroi continue les entraînements : “Il faut utiliser cet espace-temps pour garder la forme”

À Courtrai, les joueurs se sont dit au revoir dimanche quand dans le même temps, à Saint-Trond, les adieux se déroulaient ce mardi après un repas avec tout le personnel comme le veut la tradition. À Ostende, relégué, les joueurs seront en vacances ce vendredi après une semaine de test. ” Je ne comprends pas pourquoi on arrête si tôt, nous confie un joueur côtier. Ça nous aurait permis de rester en mouvement si l’on continuait, mais c’est vrai que c’est difficile de garder la motivation quand il n’y a pas de match.”

À Seraing, le groupe devra prolonger les travaux forcés jusqu’au 12 mai malgré la descente. “On s’entraînera quatre fois par semaine jusqu’à cette date, confie Christophe Lepoint qui ne regrette absolument pas ces travaux forcés. Ce serait bien que tous les clubs finissent en même temps. Du coup, c’est au cas par cas. Chacun procède à sa manière. Je sais qu’à Zulte, ils ont entraînement jeudi et vendredi, puis ils sont en vacances. L’an dernier à Mouscron, José Jeunechamps nous avait donné une semaine de congé puis il y avait deux semaines d’entraînement à la carte. Les jeunes venaient s’entraîner avec nous et il y avait une bonne ambiance. Au niveau de l’intérêt, je ne sais pas si c’est pertinent, mais au moins, on ne restait pas à ne rien faire pendant deux mois.”

À Charleroi, la décision a été prise par Felice Mazzù de continuer les entraînements jusqu’au 15 mai avant une coupure jusqu’au 20 juin pour préparer la saison prochaine. “Ce sera ludique”, prévient Frédéric Renotte.

Le préparateur physique des Zèbres est bien conscient qu’il faudra apporter de la légèreté pour garder l’effectif concerné. “Il faut utiliser cet espace-temps pour créer du lien et entretenir la forme. Ce n’est pas une pré-préparation. Ça permet de ressouder les liens même si nous pouvons déjà compter sur un fort esprit d’équipe. C’est purement mental. Et ils pourront bénéficier de trois vraies semaines de vacances par la suite.”

Pour Jordan Chenge, préparateur physique personnel de Dodi Lukebakio et qui entoure Frédéric Renotte dans la préparation physique des Hennuyers, cette période peut s’avérer propice à améliorer certaines faiblesses. “C’est intéressant, car, pendant la saison, les joueurs subissent de grosses charges de travail. Là, quand tu n’as pas d’échéance, tu peux bosser certaines lacunes au niveau du renforcement musculaire. Tu n’as pas la contrainte des matchs, donc tu peux préparer la saison suivante en te fixant des routines.”

Selon lui, mettre un joueur à l’arrêt pendant un trimestre est synonyme d’hérésie. “Si un joueur pro prend un mois de vacances, c’est vraiment le maximum, alors trois mois… Si ça arrivait à un joueur comme Lukebakio, il prendrait un préparateur physique personnel avec lui pendant sa période de repos pour continuer à travailler. Le but, c’est de ne pas trop taper dans le cardio pour ne pas être prêt trop tôt mais t’améliorer sur tes points faibles.”

Cultiver l’esprit de groupe et gommer des points perfectibles, voilà à quoi vont s’atteler les Sambriens dans les prochaines semaines. Et ce travail invisible pourrait bien créer la différence lors de l’exercice prochain pour atteindre les Champions play-off.