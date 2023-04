Anderlecht : vers une nouvelle hausse de capital

Marc Coucke a déjà investi 130 millions dans Anderlecht. Au début de cette année, il a annoncé qu’il ne mettrait plus un euro dans le club. Mais vu la tournure des choses, il n’aura pas le choix. Et le président Wouter Vandenhaute, lui aussi, devra investir via sa société Mauvavie, qu’il a créée avec son ami Geert Duyck.

Le Sporting comptait sur un ticket européen pour enfin connaître une saison sans soucis financiers. Depuis quelques semaines, les dirigeants ont compris qu’il faudrait un sans-faute en Conference League pour réaliser cet objectif. La non-qualification pour les Europe playoffs a encore aggravé la situation. Anderlecht perd la recette de trois matchs, soit environ 3 millions.

En décembre 2021, les actionnaires du Sporting avaient réalisé une hausse de capital de 42 millions et Marc Coucke avait annulé 51 millions de dettes. Le plan de sauvetage pour un montant total de 93 millions devait être le dernier avant qu’Anderlecht remonte la pente.

Le CEO Jesper Fredberg a déjà fait comprendre qu’il lui fallait de l’argent pour faire des transferts rentrants. L’argent frais devrait aussi servir à garder des joueurs clé de l’équipe. Mais si une offre mirobolante (on parle de 20 millions) rentre pour un des deux jeunes qui sont suivis par de grands clubs d’Europe – Verbruggen et Debast – Anderlecht ne pourra pas la refuser.

Les actionnaires devront se mettre d’accord par rapport au nouveau montant à injecter dans le club, mais il ne s’agira plus de 90 millions. En ce moment, il n’y a pas encore de chiffres qui circulent. Selon nos informations, il n’est pas question d’investisseurs externes.