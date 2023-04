L’Union et Genk en surrégime et le Standard roi du dribble: la saison régulière de Pro League livre un premier bilan

Via notre fournisseur de données Wyscout, on tire un bilan chiffré avant d’attaquer les playoffs.

Le classement aurait dû être différent selon les statistiques

Via un algorithme statistique, Wyscout, plateforme de référence pour les datas footballistiques, offre une projection du classement attendu. À l’instar des désormais célèbres buts attendus (xG), les différentes données compilées permettent de définir le classement que chaque formation aurait “mérité” en fin de saison régulière.

Les surprises sont nombreuses. Notamment en tête, où l’Antwerp totalise le plus grand nombre de points attendus devant Genk et le Club Bruges. L’Union est quatrième.

Dans le bas du tableau, tout est également chamboulé. Ostende, relégué depuis la 33e journée, aurait dû terminer à la 13e place et prendre 13 points de plus que ses 27 unités. Zulte Waregem aurait également dû être sauvé.

Anderlecht pourra, lui, se mordre les doigts. Wyscout leur annonce des points attendus estimés à 50,9 unités, soit assez pour se faufiler dans le top 8 (que ce soit celui des points attendus ou le classement réel).

Le classement selon les points attendus. ©IPM Graphics

Le top 3 en surrégime

Le football n’est heureusement pas défini par quelques multiplications de paramètres quantifiables. Les impondérables font la beauté du sport et sont souvent en faveur des premiers au classement. Genk et l’Union, co-leaders, en sont la meilleure preuve.

Le top 3 marque trop ©IPM Graphics

Les deux meilleures équipes de la saison sont actuellement en surrégime. Au niveau des points pris déjà. L’Union a pris 15,6 points de plus que prévu. Genk en est à 13. L’Antwerp n’est pas en reste avec 9 points de plus qu’attendu.

Le secteur offensif est la principale raison de ces statistiques étonnantes. Les attaquants des Bruxellois et des Limbourgeois n’ont pas besoin de nombreuses occasions ou de possibilités très dangereuses pour marquer.

Genk a inscrit 6,6 buts de plus que prévu, l’Union 13,4 réalisations!

À l’Antwerp et au Club Bruges, c’est plutôt la défense qui fait la différence, avec 6,6 et 6,9 buts encaissés de moins que prévu.

À noter également l’énorme contre-performance défensive d’Ostende qui était supposé obtenir une différence de buts de 13,2. Les mauvaises performances offensives et défensives des Côtiers ont largement alourdi ce total : 39 buts.

Chaque frappe de Genk est dangereuse

Symbole de l’efficacité de Genk, chacun des tirs limbourgeois a 16 % de chance de terminer au fond des filets. C’est plus que n’importe quelle équipe belge et c’est d’autant plus impressionnant qu’ils frappent 12 fois au but par match.

Défensivement, l’Antwerp s’est posé en véritable forteresse et ne laisse que peu d’occasions franches à ses adversaires. Seule l’Union concède moins de frappes que les Anversois. Le pourcentage de dangerosité est toutefois à l’avantage des hommes de Mark van Bommel avec une probabilité de 11 % de but sur chaque frappe concédée.

Anderlecht a oublié les combinaisons courtes

Il est loin le temps de Vincent Kompany et de ses enchaînements de passes au sol, avec un maximum de vitesse. Aucune équipe classée devant Anderlecht ne donne des passes moyennes plus longues que les Mauves (20,35 mètres).

Le rythme d’échange de passes a également largement chuté. Une nouvelle fois, toutes les équipes du top 10 ont un rythme de passes plus élevé que le Sporting. La transition s’est faite vers un football plus direct avec une recherche constante de la verticalité. Ce qui fait d’Anderlecht l’équipe donnant le plus de passes en profondeur : 9,8 par match.

C’est d’autant plus étonnant qu’Anderlecht est la troisième équipe avec le plus gros pourcentage de possession de balle (54,7 %).

Le Standard enchaîne peu les passes… mais elles sont dangereuses

Le Standard est l’une des pires équipes en termes de passes dangereuses. Les Rouches sont 17es avec 43,16 passes dans le dernier tiers du terrain. Inquiétant ? Pas du tout. Il faut pondérer cette donnée pa le nombre total de passes de l’équipe. Résultat : le Standard est l’équipe qui a réussi le plus gros pourcentage de ses passes près du rectangle adverse (73 %).

Les hommes de Deila s’illustrent également dans d’autres données chiffrées offensives : ce sont eux qui dribblent le plus (avec un beau taux de réussite dépassant les 50 %) et qui gagnent le plus de duels offensifs (83,3 soit près de 6 de plus par match que l’Union, leur dauphin).

Le Cercle qualifié grâce à son pressing

Felice Mazzù a dit que le Cercle méritait sa place dans le top 8. Tous les spécialistes diront que le Cercle, mauvais élève du début de saison, a changé de visage sous Miron Muslic. Le coach a proposé un plan de jeu clair basé sur un gros pressing qui a fait déjouer pas mal d’équipes. En moyenne, le Cercle ne laisse que 6,4 passes à son adversaire avant de lui chiper le ballon. C’est extrêmement peu. Personne ne fait mieux parmi l’élite, preuve que le système est bien en place.

Ce n’est pas tout : le Cercle fait partie des meilleurs élèves (cinquième) dans les duels défensifs et domine le classement des duels aériens. Et quand ils ne gagnent pas le premier duel, les Brugeois récupèrent souvent le deuxième ballon (41,6 par match, le meilleur total de l’élite.)

Triste statistique pour Kiyine

Sofian Kiyine est désormais plus célèbre pour son triste accident de voiture que pour ses performances. Le milieu offensif ne pourra pas non plus se satisfaire de sa saison. Il trône au sommet d’un classement qu’on préfère éviter: celui du nombre de fautes par 90 minutes (2,89).

Mike Trésor roi de la passe mais il n’est pas le seul

La saison de Mike Trésor à la passe est exceptionnelle. Il lui reste six matchs de playoffs et l’ailier en est déjà à 19 passes décisives. Des statistiques folles qu’il doit en partie à l’efficacité des attaquants qu’il a servis car ses statistiques d’assists attendus sont largement plus basses : 11,64.

Le Genkois donne énormément de passes clés (2,58 par match) mais pas autant qu’Hugo Siquet (2,73).

Onuachu restera le plus efficace et les Europe playoffs consacreront le meilleur buteur

Malgré son départ pour Southampton, Paul Onuachu reste dans le haut du tableau des meilleurs buteurs. Il est encore quatrième avec 16 réalisations et surtout un rythme effréné de 1,14 but par match. Personne ne fera mieux cette saison parmi les meilleurs attaquants.

Les Europe playoffs, en plus d’offrir un ticket pour l’Europe, consacreront le meilleur buteur de la saison. Hugo Cuypers de Gand (1er, 20 buts) et Ayase Ueda du Cercle (2e, 18 buts) seront difficiles à rattraper à moins que Vincent Janssen (4e, 16 buts) ne réalise des Champions playoffs incroyables.