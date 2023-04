"A la télévision et sur les réseaux sociaux, on voit des images fumigènes et de feux de Bengale qui créent un spectacle en tribune, mais on voit rarement la douleur et la peur qu'ils provoquent", a déclaré la ministre. "Je suis déterminé à continuer à lutter contre l'utilisation illégale de matériel pyrotechnique. C'est pourquoi, en plus de la prévention, nous devons continuer à nous concentrer sur une réglementation et des sanctions strictes."

Dans un premier temps, la Fondation des brûlés dressera un schéma des conséquences de l'utilisation de la pyrotechnie: l'objectif est de savoir où et quand les dommages physiques ou matériels sont causés. En coopération avec la police, des informations sont collectées sur le type de matériel pyrotechnique introduit illégalement dans les stades de football et sur le profil des utilisateurs.

La Fondation développera également des projets pilotes dans deux clubs professionnels encore à sélectionner: une campagne de prévention y sera mise en place pour sensibiliser les supporters aux risques de l'utilisation du matériel pyrotechnique. L'idée est d'élaborer un plan qui pourra être utilisé par d'autres clubs.

En attendant, la ministre a également préparé un durcissement de la loi football. La nouvelle loi a été approuvée par le Conseil des ministres et est prête à être débattue au parlement.