Vu sa mine déconfite ce dimanche, nul doute pourtant que son esprit de compétiteur a pris cette saison terminée prématurément comme une catastrophe. "On est tous très déçu, reconnaît-il. Nous pouvons avoir des regrets notamment sur le match à Ostende (0-0) et face à Louvain (0-1). On aurait pu au moins récupérer deux points. Et il y a bien sûr ces trois unités face à Malines…"

Signe que Charleroi n’a pas perdu sa qualification ce dimanche mais ailleurs. Cela n’empêchera pas les Hennuyers d’être fiers de leur équipe et de leur coach, revenu au bercail, qui a transfiguré l’effectif. Ce n’est pas chose aisée de revenir là où on a excellé. C’était d’autant plus risqué après son expérience ratée à Anderlecht dans un contexte carolo où la fracture avec le public était profonde.

En quatre mois, le technicien a résorbé cette blessure et réconcilié tout le Mambourg. Il a également ramené des sourires et de l'humanité dans un vestiaire sambrien plombé par la froideur d'Edward Still et par des résultats décevants où Zulte n'était qu'à six petites unités. "Il faut être fier de ce groupe. Sur la deuxième partie de saison, nous sommes la troisième ou quatrième équipe du championnat."

Ce dimanche, Mazzù a bien failli solder tous ses comptes en éliminant Anderlecht, en qualifiant Charleroi et en permettant à l’Union, avec qui il a vécu un véritable coup de cœur, de terminer la phase classique en tête devant Genk, un de ses autres chagrin d’amour. Il n’aura manqué qu’un but.

Des matchs amicaux jusqu’à mi-mai

Cela ne doit pas faire oublier tout le travail accompli. L'exercice suivant se prépare dès maintenant. Pas question pour le groupe de partir déjà en vacances. "La grande partie de l'effectif sera là la saison prochaine. Nous sommes des professionnels. On va s'entraîner, faire des matchs amicaux jusqu'à mi-mai."

Pour regarder vers l’avenir avec sérénité, bien loin du tumulte dans lequel il avait retrouvé "son" club. Après le match ce dimanche, certains joueurs étaient en pleurs dans le vestiaire, frustrés de s’arrêter brutalement après un tourbillon heureux de quatre mois. Ils peuvent vite sécher leurs larmes. L’avenir s’annonce joyeux.