Les enjeux de la dernière journée de la phase classique: Anderlecht, le Standard et le Club Bruges comptent tous sur un coup de pouce… ou deux

Tout en haut du classement, il reste à déterminer qui terminera premier de la phase classique (et décrochera ainsi un billet européen). Genk part avec deux longueurs d’avance sur l’Union SG. Mais le leader limbourgeois ira à Charleroi, qui espère encore participer aux Europe playoffs. Les Bruxellois, eux, devront se farcir Courtrai, dont la campagne est virtuellement finie. Quoi qu’il arrive, le Racing et les Jaune et Bleu ont la garantie de disputer les Champions playoffs, en compagnie des Anversois.

Le Mauves et les Liégeois garderont un oeil sur d'autres matchs. ©JIMMY BOLCINA

Un autre heureux élu pourra les rejoindre. Et les trois prétendants se tiennent en un point seulement. Les Gantois sont ceux qui ont leur sort entre les mains. Quant au Club Bruges, il compte sur ses voisins ostendais, déjà condamnés à la Challenger Pro League, pour créer un miracle à la Ghelamco Arena. Les Blauw en Zwart devront faire leur travail contre Eupen. Le Standard doit non seulement croiser les doigts pour que les deux rivaux flamands perdent des plumes, mais aussi revenir de Louvain avec trois points en poche.

Justement, OHL a encore une (petite) chance de participer aux Europe playoffs, au même titre que les Carolos donc, le Cercle Bruges et Anderlecht. Mais il faudrait un fameux concours de circonstances pour que Marc Brys et compagnie décrochent le précieux sésame. Le RSCA doit, lui, prier pour des faux pas de Charleroi, face à Genk, et des Brugeois, face à Zulte Waregem. Sans oublier qu’il faudra vaincre Malines, dont la tête semble tournée vers la finale de la Coupe de dimanche prochain.

Une bonne nouvelle pour Brian Riemer : le Essevee ne se laissera pas faire lors de la réception du Cercle puisqu’il doit absolument refaire son retard sur Eupen, la relégation lui pendant au nez. Les Pandas, qui ont un point d’avance sur Zulte Waregem, vont au Jan Breydel…