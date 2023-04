Les choix de Geraerts ont sauvé l’Union face à Courtrai

Conditions difficiles

Tous les ingrédients du match piège étaient réunis pour les Bruxellois avec ce déplacement un dimanche soir à Courtrai, 72 heures après une sortie européenne et dans des conditions météorologiques détestables. Et les Bruxellois sont tombés dans ce piège malgré un bon premier quart d’heure ponctué par un but de Casper Terho. La titularisation du Finlandais était le premier bon choix de Geraerts, qui laissait le menacé de suspension Bart Nieuwkoop au repos. D’une belle reprise du gauche sur un ballon intelligemment remis par Boniface, le joueur de 19 ans ouvrait le score et semblait par la même occasion diriger son équipe vers une balade de santé.

Mais les Bruxellois ont ensuite trop manqué de justesse, permettant à leur adversaire de revenir dans le match et de se montrer dangereux. L’égalisation de Silva sur un coup-franc de Selemani était donc assez logique vu la tournure des événements. Et le penalty converti en deux temps par Karel D’Haene, qui jouait son tout dernier match professionnel, punissait des Unionistes parfois apathiques.

+ LIRE AUSSI | Karel Geraerts a apprécié la réaction de ses joueurs: "J’aurais pu changer toute l’équipe à la mi-temps"

Quatre changements

Mais le discours de Karel Geraerts à la mi-temps a eu le don de remotiver ses troupes revenues sur le terrain avec de meilleures intentions. Et même elle se faisait peur par moments comme lors de cette glissade de Van der Heyden, l’Union donnait l’impression de pouvoir retourner le match. À l’heure de jeu, Geraerts prenait à nouveau ses responsabilités en effectuant quatre changements simultanés qui allaient débloquer la situation. Dix minutes plus tard, les Bruxellois passaient devant au score grâce à un coup-franc de Teuma déviée par Watanabe dans son propre goal puis un but de… Casper Terho qui se souviendra longtemps de cette avant-dernière semaine d’avril 2023 avec un but en Europa League, une première titularisation en Pro League et un doublé salvateur face à Courtrai.

Les vices-champions de Belgique le savent : le niveau devra être rehaussé durant les playoffs et les boulons devront être resserrés défensivement pour cette équipe qui a encaissé au moins un but lors de 13 de ses 14 dernières sorties…

Au coup de sifflet final, les deux équipes avaient le sourire. Pas mécontent de la descente de son voisin waregemois, Courtrai faisait la fête à son capitaine en se tournant déjà vers la saison prochaine. Heureux du match nul de Genk à Charleroi, l’Union apprenait qu’elle finissait la phase classique à égalité de points avec le leader limbourgeois. De son côté, Karel Geraerts avait lui le sentiment du devoir accompli. Grâce à des bons choix qui auront montré toute l’intelligence tactique du T1 unioniste…