Ce dimanche en Pro League avait lieu la dernière journée de la phase classique, scellant le sort définitif des différents pour les Play-offs ainsi que la descente.

Le Standard n’avait qu’un infime espoir d’arracher une place dans les Champions Play-offs. Face à OHL, les Rouches n’ont toutefois pas su gagner et se sont inclinés 3 buts à 1. Pas de regret pour les Liégeois : le Club de Bruges se serait de toute façon qualifié après sa victoire 7 buts à zéro face à Eupen. Les Blauw en Zwart peuvent chaleureusement remercier Ostende, vainqueur surprise face à La Gantoise (1-2).

En ce qui concerne les Europe play-offs, c’est le Cercle de Bruges qui est parvenu à chercher la huitième place. Les Brugeois l’ont emporté au terme d’un match épique à Zulte Waregem (2-3). Le Essevee est relégué suite à cette défaite, eux qui jouaient un duel à distance avec Eupen, sauvé en Pro League malgré sa large défaite.

L'humeur était à la fête du côté du Cercle après la qualification pour les Europe Play-offs. ©BELGA

Cette qualification du Cercle est aussi synonyme de fin de saison pour Charleroi et Anderlecht. Les Zèbres ont tout donné face à Genk, mais ne sont pas parvenus à l’emporter (2-2). Quant aux Mauves, la triste défaite enregistrée face à Malines (2-3) signe le dernier chapitre de la plus mauvaise saison de l’histoire moderne du club. Les Bruxellois ne disputeront pas les Play-offs pour la première fois depuis l’instauration du format.

La saison du Sporting d'Anderlecht prend fin dès le mois d'avril, une première dans l'histoire du club. ( Photo by Gregory Van Gansen / Photonews ©GVG

Aussi en football :

Cyclisme

Dimanche prenait place la Doyenne des classiques : Liège-Bastogne-Liège. Au terme d’une course de 258 kilomètres, avec 4300 mètres de dénivelé positif et deux dernières heures terminées sous la pluie, c’est le phénomène belge Remco Evenepoel qui s’est imposé ! Le petit prodige s’est échappé en solitaire à 28 kilomètres de l’arrivée. Evenepoel avait déjà remporté la course l’an dernier et fait donc le doublé. Son principal concurrent, Tadej Pogacar, a été contraint de déclarer forfait suite à une chute.

Deuxième victoire en deux participations consécutives pour Remco Evenepoel sur Liège-Bastogne-Liège. BELGA PHOTO TOM GOYVAERTS

Chez les femmes, une autre grande performance a été réalisée sur la Doyenne. La Néerlandaise Demi Vollering s’est imposée, elle qui avait déjà remporté l’Amstel Gold Race et à la Flèche Wallonne. La coureuse réussit un triplé ardennais prodigieux.

Autre nouvelle moins joyeuse : Lennert Van Eetvelt a été suspendu jusqu’à nouvel ordre par l’équipe Lotto Dstny à la suite d’une “violation présumée des règles antidopage” survenue lors du Tour des Alpes Maritimes et du Var le 19 février dernier.

Moteurs

Elfyn Evans (Toyota) a remporté dimanche le rallye de Croatie, 4e manche du championnat du monde WRC. Il rejoint, à égalité de points en tête du classement provisoire, son équipier français Sébastien Ogier, 5e de l’épreuve. Samedi, Thierry Neuville menait l’épreuve mais a été contraint à l’abandon à la suite d’un accident.

Tennis

Carlos Alcaraz (ATP 2) a remporté dimanche la finale du tournoi de tennis ATP 500 de Barcelone, joué sur terre battue en Espagne et doté de 2.772.480 euros. Le tenant du titre espagnol a dominé le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5) en 1 heure et 20 minutes : 6-3, 6-4.

Nouvelle victoire pour Alcaraz à Barcelone. (Photo by Pau BARRENA / AFP) ©AFP or licensors

Déception pour un compatriote ce dimanche : Raphaël Collignon (ATP 249) a échoué en finale du tournoi ATP Challenger 75 sur terre battue de la Regione Abruzzo. Le Liégeois s’est incliné contre l’Autrichien Filip Misolic (ATP 142), dans un match où il a eu la victoire dans la raquette dans sa première finale dans un Challenger.

Et de cinq pour Zizou Bergs. Après avoir remporté dans le passé les tournois Challenger de Saint-Pétersbourg (2021), Lille (2021), Almaty (2021) et Ilkley (2022), le Limbourgeois a ajouté, ce dimanche, à son palmarès celui de Tallahassee disputé sur terre battue en Floride. Pour décrocher ce nouveau titre, notre compatriote a battu en finale le Taïwanais Tung-Lin Wu (ATP 164) 7-5 et 6-2.

Basket

Les Philadelphia Sixers, sans Joel Embiid blessé, se sont qualifiés pour les demi-finales de conférence Est, après leur quatrième victoire face aux Brooklyn Nets (88-96), tandis que les Los Angeles Lakers ont battu les Memphis Grizzlies (111-101) samedi lors du premier tour des play-offs de NBA.

