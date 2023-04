Karel Geraerts a apprécié la réaction de ses joueurs: "J’aurais pu changer toute l’équipe à la mi-temps"

Réaction positive

Après la pause, les Bruxellois ont relevé la tête en prenant la possession du ballon et en se montrant beaucoup plus dangereux. "L'équipe a montré plus de désir, continuait Geraerts. J'ai vu une réaction positive et les remplaçants qui sont montés en cours de match ont montré qu'ils étaient affamés. C'était crucial de bien terminer la phase classique donc je suis très heureux avec ces trois points et le caractère montré en deuxième mi-temps. D'autant que nous savions qu'il s'agissait d'un match compliqué joué dans des conditions difficiles."

L’ambition de jouer le titre

Désormais, l'Union se tourne via les Champions Playoffs qu'elle attaquera face à l'Antwerp le mercredi 3 mai avant d'affronter le Club Bruges, invité de dernière minute dans le Top 4. "Sans être hautains, nous aurons l'ambition de jouer le titre. Nous jouerons chaque match pour les gagner et il y aura certainement plus de pression. Nous devrons utiliser notre expérience européenne tout en gardant les pieds sur terre."