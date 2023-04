"Je tiens à m'excuser auprès des supporters" : Brian Riemer abattu après la défaite d'Anderlecht

"Il y a eu des améliorations tout de même depuis que je suis arrivé. J'ai un bon feeling pour la suite même s'il y a beaucoup de choses qu'on doit mieux faire. On doit analyser la situation pour identifier justement ce qu'on peut faire de mieux et un nettoyage est nécessaire dans ce sens. On savait que ça allait être difficile et on a échoué. Ce n'est pas à moi de répondre si je serai là l'année prochaine. Si c'est le cas, je peux vous promettre que je vais faire tout mon possible pour ramener le club où il doit être la saison prochaine."

+ Une défaite à Malines pour ponctuer une saison à oublier : la place d’Anderlecht est dans la colonne de droite

Defour : "Je pense que que notre advsersaire a fait une saison décevante dans l'ensemble donc je peux comprendre la tension qui règne après ce match. On a donné trop d'espaces entre les lignes à Anderlecht durant les quarante premières minutes mais on a bien rectifié le tir par la suite."

"Le goal de Schoofs est un superbe goal et il est arrivé au bon moment pour nous relancer. Ça aurait pu être aussi 1-3 à la mi-temps si on avait concrétisé nos occasions. Les enseignements sont qu'on a bien joué au ballon mais qu'il faudra aussi veiller à ne pas laisser d'espaces aux Anversois. Ce qu'il se passe à Anderlecht ? Ce n'est plus mon problème."

+ Schoofs a tué Anderlecht à lui seul, Dreyer trop brouillon: les notes après la défaite des Mauves