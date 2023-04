De l'enjeu à tous les niveaux en Pro League : suivez le multilive de la dernière journée de la phase classique (18h30)

Anderlecht aura presque tous ses joueurs à disposition pour la réception de Malines. Brian Riemer n’aura toutefois pas beaucoup de solutions en attaque derrière Slimani. Le coach a décidé de ne pas sélectionner Benito Raman pour le dernier match de la saison régulière. Une décision étonnante car le joueur est, selon nos informations, remis sur pied après avoir connu un léger pépin physique.

Deux petites surprises dans le onze de base : Stroeykens est aligné d'entrée, au détriment d'Arnstad, alors que Delcroix prend la place de N'Diaye au poste d'arrière gauche.

Côté malinois, aucune surprise n'est à signaler dans le onze de base.

Charleroi - KRC Genk : Bayo de retour

La donne est simple pour les Zèbres. S’ils gagnent, les hommes de Felice Mazzù disputeront l’Europa playoffs. Pour ce match décisif, l’entraîneur de Charleroi récupère Vakoun Bayo, absent à Sclessin pour une blessure à la cuisse.

L’Ivoirien reprend sa place aux côtés de Badji. Hosseinzadeh paye ce retour. En méforme ces dernières semaines, le milieu offensif cède sa place à Tchatchoua. Pour le reste, le onze de base ne changera pas malgré le retour dans la sélection de Bager et Morioka.

En face, Samatta profitera encore des blessures de Arokodare pour être titulaire. Vrancken aligne la même équipe que la semaine dernière car Munoz, Cuesta et Sor ne sont pas rétablis.

OH Louvain - Standard de Liège : Canak préféré à Zinckernagel

Il reste un mince espoir au Standard de se qualifier pour les Champion’s playoffs. Il faudra donc battre OHL et espérer que Bruges et Gand se prennent les pieds dans le tapis. “On sera supporter d’Eupen et Ostende l’espace de 90 minutes”, sourit Filippo Melegoni.

Pour Ronny Deila, la présence des siens dans le top 4 tient davantage du miracle. “Mais l’histoire du foot nous a souvent montré que les miracles, cela peut arriver. Mais peu importent les résultats des autres, si on ne gagne pas, on ne peut rien espérer.” Et justement, pour gagner, le Norvégien compte bien mettre toutes les chances de son côté. Incertains, Zinckernagel et Cimirot laissent leur place à Canak et Melegoni. Si Zinckernagel est sur le banc, Cimirot n'est pas sur la feuille de match.