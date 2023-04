L'Union peut être fière de son parcours en Europa League: "Nous avons remis la Belgique sur la carte du football européen"

Qui aurait cru que le Petit Poucet de l’Europa League allait se retrouver parmi les huit meilleures équipes de la compétition ? Lors des dix matchs joués, l’Union aura réussi à faire jeu égal, voire même plus avec ses adversaires, tout en se faisant un nom sur la scène européenne. "La déception est légitime car il y avait de la place pour passer avec un peu plus de concrétisation, avançait Anthony Moris. Mais la fierté d’avoir fait un parcours de cette qualité prend le dessus sur tout le reste. Nous avons remis la Belgique sur la carte du football européen, comme d'autres clubs belges qui ont fait un beau parcours. Nous avions travaillé tellement dur la saison passée pour jouer l’Europe que nous avions envie d’aller le plus loin possible. Nous avons pris énormément de plaisir et nous ferons tout pour revivre une campagne européenne la saison prochaine."

Parmi les moments qui feront date, le premier déplacement à Berlin lors de la journée inaugurale d’Europa League restera gravée dans les mémoires unionistes. Ce soir-là, les Bruxellois battent l’une des équipes les plus en forme d’Europe grâce à un but de Senne Lynen. "Cette victoire a conditionné le reste de la campagne, analysait Moris. Gagner face au leader de Bundesliga tout en réussissant une clean-sheet nous a donné énormément de confiance. Cela nous a poussé à regarder tous les autres adversaires dans les yeux. Plus globalement, je retiendrai les moments extra-sportifs comme les retours en avion après les victoires à l’extérieur. Il y a alors une grosse fatigue mentale mais qui est gommée par le bonheur d’avoir gagné. Ces moments sont de véritables team-buildings qui permettent d’être frais pour le match du week-end. Parce qu’on ne va pas le cacher : c’est difficile de passer de Leverkusen à Seraing ou Courtrai..."

Les joueurs étaient logiquement déçus après la défaite face à Leverkusen. ©NVE

L’Union a pourtant souvent réussi à rester sérieuse lors de ses matchs du week-end qui suivent une rencontre européenne. Son bilan de huit victoires, deux défaites et un match nul démontre qu’il est possible de bien figurer en championnat malgré l’énergie dépensée en Europe. "Nous avons beaucoup appris lors de ces matchs européens, résumait Senne Lynen. Il faut inévitablement hausser son niveau pour pouvoir jouer face à ces équipes qualitatives car cela va tellement vite… Nous avons aussi vu que la gestion des matchs est très importantes : il faut bien choisir les moments de repos et les moments d’attaques. Personnellement, j’ai senti que mon niveau s’est amélioré grâce à cette campagne européenne. Nous ne devons avoir que de la fierté avec désormais un focus sur Courtrai puis sur les playoffs. Il n’y a plus que le titre à aller chercher."

Un objectif qui paraît jouable pour les hommes de Karel Geraerts. Avec seulement deux points de retard sur Genk, l’Union a tout en mains pour devenir championne de Belgique. D’autant que l’équipe peut désormais s’appuyer sur son expérience européenne pour ne pas tomber dans le même panneau que la saison dernière… "Nous avons pris en expérience et en maturité, concluait Teuma. Il faut prendre cette défaite contre Leverkusen de manière positive : elle doit nous servir pour les Champions Playoffs. Nous sommes sortis par la grande porte et nous allons désormais nous concentrer à 100 % sur le championnat."

Et ainsi tenter de clôturer une saison déjà magnifique de la meilleure des manières...