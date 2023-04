Mister Europe Islam Slimani “ouvert” à l’idée de rester à Anderlecht

Dans le noyau du RSCA, personne n’arrive à la cheville de Slimani en termes de buts européens. Sa reprise du droit sur un centre de Murillo à Villarreal s’est transformée en douzième but continental, le premier en Conference League après en avoir mis sept en Europa League (avec le Sporting Portugal, Fenerbahçe et Lyon) et quatre en Ligue des champions (avec le Sporting Portugal et Leicester). Jan Vertonghen (7), Dreyer et Refaelov (6) sont à bonne distance.

Les meilleurs buteurs européens dans le noyau du RSCA cette saison. ©IPM

Dans sa carrière, Slimani est décisif (but et assists) toutes les 156 minutes en Coupe d’Europe. Et cette saison à Anderlecht, toutes compétitions confondues, le rapport descend carrément à une action décisive toutes les 89 minutes (8 buts, 1 assists en 809 minutes). Personne ne fait mieux.

Il adore la vie à Bruxelles et les idées de Riemer

Mais la saison de Slimani et du Sporting pourrait s’arrêter ce dimanche, en cas d’élimination à l’AZ et d’échec dans la course au top 8 lors de l’ultime week-end de la phase classique. Sans qu’on sache si l’Algérien sera encore au Lotto Park à la reprise des entraînements. Son contrat de cinq mois signé le 31 janvier dernier prendra fin en juin.

Si l’ancien attaquant de Leicester se fait discret dans les médias (il refuse les interviews en dehors de quelques passages en zone mixte), il ne cache pas son envie de prolonger son séjour à Anderlecht. “Il est ouvert à l’idée de rester, nous confie l’un de ses proches. Il se plaît dans ce club et il adore la vie à Bruxelles. Quand il quittera le club, il a envie que ce soit par la grande porte, en laissant une trace.”

Il n’y a pas encore de discussion entre la direction du Sporting et le clan Slimani. Mais elles commenceront dans les prochains jours. La présence ou non dans le dernier carré européen et dans les playoffs de Pro League se décidera d’ici dimanche. Après, le club y verra un peu plus clair sur les choix à poser en vue de la saison prochaine.

L’idée qui germe à Neerpede : acheter un jeune complémentaire

La question de l’avant-centre ne sera pas la moindre à Neerpede. Avec Slimani, le club a trouvé un joueur qui marque et qui convient à la philosophie de jeu de Brian Riemer, loin de l’individualisme de Fabio Silva. Mais Fredberg aimerait attirer un attaquant prometteur cet été, un garçon qui pourra se développer puis rapporter gros un jour. “Séduire un jeune talent à ce poste si recherché alors que le concurrent s’appelle Slimani n’est pas simple”, nous confie un agent qui connaît bien le marché belge.

Slimani ou un jeune talent ? À Anderlecht, on réfléchit à une autre option en contournant le problème : acheter une promesse qui serait complémentaire en attaque avec l’Algérien qui fêtera ses 35 ans en fin de saison. Riemer, qui connaît bien les agents de Slimani de son époque à Brentford, n’est pas réfractaire à l’idée de faire évoluer son système avec deux pointes l’an prochain.

L’entraîneur danois sait à quel point Slimani a pris de l’importance. Sur le terrain et en dehors. “Il se plaît dans le rôle de grand frère, de celui qui partage son métier. Depuis jeudi dernier, il n’arrête pas de répéter à tout le monde et surtout aux jeunes que le duel contre l’AZ n’est pas encore plié malgré les deux buts d’avance”, explique-t-on dans son entourage.

Il est conscient que plus le parcours européen du Sporting est long, plus ses chances de prolonger sont grandes. Son contrat a un certain poids sur la masse salariale et les primes de l’UEFA seront les bienvenues. Mais l’argent ne sera pas son seul guide cet été. Depuis l’âge de 28 ans, il reçoit à chaque mercato, été comme hiver, des offres mirobolantes du Moyen Orient (Qatar, Arabie saoudite et Émirats). Il a toujours refusé et il refusera encore tant qu’il sentira qu’il a le niveau pour performer en Coupe d’Europe. Ce jeudi soir à Alkmaar, il aura une autre occasion de se conforter dans l’idée de rester sur le Vieux Continent.