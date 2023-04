Les Carolos doivent resserrer leur défense : "On s'est fait avoir et c'est rageant"

Septième pire défense cette saison

Si l’attaque et le poste de numéro 9 ont incarné le principal problème lors de la première partie de saison, l’arrière-garde endosse également une responsabilité. Les Zèbres sont la septième pire défense en Pro League. À titre d’exemple, elle a encaissé 11 buts de plus que Saint-Trond. Dans le top 8, seul Westerlo fait pire avec 52 réalisations concédées.

”On doit redevenir plus solide collectivement et laisser moins d’espaces”, note Damien Marcq. Depuis l’arrivée de Felice Mazzù, ce secteur est redevenu plus rigoureux grâce notamment au repositionnement du Français car l’équipe n’a encaissé que 16 buts en 16 matchs contre 26 goals en 14 rencontres sous Edward Still. Il faut cependant relever la tête après être retombé dans ses travers depuis un mois.

Un secteur paradoxal

Quelles sont les raisons de cette rechute ? Les blessures qui ne lâchent pas les défenseurs peuvent être une explication. Ces dernières semaines, Van Cleemput, Bager et Boukamir ont été mis sur la touche par des problèmes physiques. Heureusement, les défenseurs centraux représentent le contingent le plus fourni dans l’effectif mais ça n’a pas suffi.

Les errements d’Ozornwafor à Westerlo puis d’Andreou contre Zulte ont poussé Mazzù à recentrer Kayembe, habituel piston gauche. C’est malheureusement ce dernier qui a commis une faute d’alignement permettant à Ohio de filer vers le but de Koffi pour l’ouverture du score. À cause d’un manque d’automatisme ?

”On a réalisé un match correct avec Stef (Knezevic) et Joris (Kayembe) mais le moindre détail dans le duel ou l’alignement se paie cash”, analyse Marcq. “Peut-être que le fait que Joris ait l’habitude d’évoluer dans le couloir gauche explique ce problème d’alignement. Comme pour tous les postes, les automatismes et les réflexes sont importants. Mais il ne faut pointer personne du doigt.”

Reste à voir si Mazzù laissera Kayembe en défense centrale ou si Bager reprendra sa place.

Un manque de concentration sur les phases arrêtées.

On ne peut pas toujours compter sur Badji. Vendredi, le Sénégalais a montré son importance sur les coups de pied arrêtés adverses en prenant tout de la tête. Il n’a rien pu faire cependant à la 82e minute sur le but de Fossey au même titre que ses coéquipiers.

”Je suis énervé sur ce deuxième but”, reconnaît Marcq. “Toute la semaine à l’entraînement, on s’est préparé à défendre sur ce type de phase en sachant que le Standard cherchait la première zone soit pour marquer ou dévier le ballon. On s’est fait avoir et c’est rageant.”

Ces sauts de concentration devront être proscrits face à la meilleure attaque du championnat.

Retenir la leçon du match aller et du déplacement à Sclessin

En préparant la rencontre décisive de dimanche, le technicien carolo a sûrement dû s’infliger le match aller à la Cegeka Arena. Sous l’intérim de Defays, les Hennuyers avaient existé avant de totalement sombrer face au quadruplé d’Onuachu.

Si le Nigérian n’est plus là, la force de frappe de l’attaque du leader du championnat persiste comme l’a expérimenté Anderlecht le week-end passé. Titulaires à l’aller, les pistons pourraient changer. Nkuba remplacera à coup sûr Tchatchoua et il faut voir si Kayembe laissera encore sa place à Mbenza.

Si le côté gauche sera bien gardé quelle que soit l’identité du titulaire, le flanc droit sera plus sûr défensivement avec le Diablotin. Il faudra voir aussi si Charleroi opte pour un pressing haut comme à Sclessin ou si un bloc-bas ne conviendrait pas mieux pour gérer les percutants ailiers limbourgeois.

Le manque de vitesse de Marcq lorsque les pensionnaires du Mambourg jouent loin de leur but a sauté aux yeux vendredi. Attention à ne pas réitérer la même erreur dimanche sous peine de voir la saison se terminer prématurément.