Au Standard, les remplaçants ne sont pas assez percutants

Le rappel des mêmes joueurs dessine une hiérarchie claire, mais elle souligne aussi, en creux, le manque de solution qualitative pour assurer le travail en cas d’absence ou quand il faut faire tourner. Tour d’effectif des remplaçants.

Perica, le coup de la panne

L’attaquant croate était arrivé l’été passé avec l’étiquette de celui qui devait solutionner une partie des soucis offensifs du Standard. Mais avec quatre buts marqués, et une absence de réalisation depuis le 27 janvier contre Eupen, date de sa dernière titularisation, le bilan est décevant.

Touché à l’épaule dans le courant du mois de février, il a payé son indisponibilité, dont Noah Ohio a profité. Si le joueur néerlandais n’a pas encore joué plus que Perica, ce n’est qu’une question de semaines, vu la forme collective et individuelle.

Ses stats : 1011 minutes, 22 matchs, 10 titularisations, 4 buts

Canak, le plus souvent utilisé

Cihan Canak a été intégré lors de 28 matchs. ©VKA

Cihan Canak (18 ans) avait été la bonne surprise du début de saison, débarqué sans crier gare et buteur dès sa première titularisation contre l’Antwerp (3-0). Il avait encore été brillant contre Anderlecht ou avait été le seul à sortir du marasme à Seraing.

Sa dernière titularisation, à l’Antwerp, avait toutefois laissé des traces – il était passé à côté de son match, remplacé à la mi-temps – et il est désormais un joueur qui sort systématiquement du banc, ou presque. S’il ne totalise pas le plus de minutes parmi les remplaçants, il est le joueur qui est le plus souvent intégré en match (28 participations).

Ses stats : 809 minutes, 28 matchs, 5 titularisations, 1 but

Laursen, la blessure

Jacob Barrett Laursen a enchaîné les blessures, cette saison. ©SES

Jacob Barrett Laursen était titulaire une fois sur deux en début de saison. Le repositionnement d’Aron Dönnum, mais aussi ses limites ont envoyé le Danois sur le banc, qui a pu en sortir pour jouer à Gand (une bonne prestation) puis débuter contre Malines, le 17 janvier.

C’était son dernier match. Touché au ligament du genou, l’arrière gauche a été écarté pendant cinq semaines, avant de retourner chez lui, au Danemark, pour gérer des problèmes privés. Revenu la semaine passée, il a pu reprendre l’entraînement, mais le football n’est pas tout dans la vie, et cela peut se comprendre, parfois.

Ses stats : 715 minutes, 15 matchs, 8 titularisations, 0 but

Melegoni, le couteau suisse

Filippo Melegoni joue partout, sauf à sa place de formation.

Il est médian de formation, mais il a joué arrière droit, ailier droit, milieu offensif, et même attaquant. Filippo Melegoni est le remplaçant qui a été utilisé à un maximum de poste, mais rarement au sien.

Sa polyvalence lui a permis de dépanner Ronny Deila à plusieurs reprises, mais cela ne lui permet pas de se démarquer pour de bon, à un poste. Il s’en contente pour le moment.

Ses stats : 638 minutes, 20 matchs, 8 titularisations, 0 but

Emond, le retour

Renaud Emond a marqué son premier but depuis son retour de blessure, contre Charleroi.

Renaud Emond a retrouvé le chemin du but contre Charleroi et cela a sonné comme un soulagement pour l’attaquant, de retour après une longue convalescence en raison d’une blessure au genou (tendinite).

Il espérait être de retour, en forme, pour les playoffs. ll a au moins pris un peu de confiance, s’est félicité Ronny Deila. Il manquera le match à Louvain, en raison d’une suspension, puis il prendra les minutes qu’il pourra.

Ses stats : 568 minutes, 11 matchs, 7 titularisations, 2 buts

Davida, c’est pas encore ça

Osher Davida ne répond pas aux attentes, jusqu'ici. ©GVG

Le médian offensif israélien n’a pas encore marqué un but, ni donné une passe décisive, ce qui est toujours ennuyeux pour un joueur offensif. Il ne parvient pas à trouver ses marques et son remplacement à la mi-temps du match contre Courtrai a été un tournant. Depuis, il n’a joué que 38 minutes contre Genk et des bouts de match.

Ses stats : 468 minutes, 20 matchs, 3 titularisations, 0 but

Noubi, encore trop tendre

Lucas Noubi avait laissé une belle impression à Gand. ©Photo News

Le défenseur central avait été l’auteur d’un bon match, à Gand, en fin d’année passée. Mais à l’exception d’une mi-temps à Anderlecht, il a été peu sollicité. Il est surtout là pour se préparer pour la saison prochaine.

Ses stats : 310 minutes, 13 matchs, 1 titularisation, 0 but