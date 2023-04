Tout au long de la rencontre, les Anversois ont poussé, ont dominé les Kerels. En première période, il faut des interventions du Japonais Tsuyoshi Watanabe et du portier Tom Vandenberghe pour empêcher le matricule numéro 1 d’ouvrir le score.

En seconde période, l’Antwerp pousse Courtrai dans ses retranchements et fait le forcing. La lumière viendra à la 70e minute : sur la gauche du rectangle, Arbnor Muja croise une frappe imparable pour Vandenberghe (1-0, 70e).

Les Anversois continuent de se projeter vers l’avant pour inscrire un deuxième but, face à une équipe du KVK qui n’a visiblement pas l’ambition de proposer quoi que ce soit pour chercher un résultat. L’Antwerp tremble dans les dernières minutes sur des ultimes coups de coin du KVK, mais The Great Old tient le score et l’emporte sur le plus petit des écarts.

Au classement, l’Antwerp est troisième, à 3 points de l’Union et à 5 points de Genk. Courtrai est quatorzième et est d’ores et déjà assuré du maintien.