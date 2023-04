DIRECT | Genk – Anderlecht : Dreyer réduit le score pour les Mauves (4-2)

De l’autre côté, Genk chancelle en cette fin de saison. Si la place des Limbourgeois dans le top 4 est assurée depuis bien longtemps, les derniers résultats ont été compliqués, avec une seule victoire sur les cinq derniers matchs. Les hommes de Wouter Vrancken ne comptent plus que deux points d’avance à la tête du championnat, et ils pourraient bien perdre leur première place ce week-end au profit de l’Union.

Un ballon suffit à Samatta, Slimani lui répond

Anderlecht entame bien sa rencontre : les Mauves sont dominants dans l’entrejeu face à une équipe de Genk orpheline de Bryan Heynen. Au quart d’heure de jeu, Maarten Vandevoordt sort approximativement sur un centre de Killian Sardella. Islam Slimani place un coup de casque puissant que le portier limbourgeois arrête chanceusement de la tête (15e).

Le match est équilibré en termes d’occasions, et de bonnes choses sont à signaler dans les deux camps, mais c’est Genk qui trouve en premier la solution. À la 36e minute de jeu, Mike Trésor passe avec un peu de réussite Zeno Debast et sert Mbwana Samatta à l’entrée de la surface. Le Tanzanien fait parler sa qualité de buteur pour tromper Bart Verbruggen sur un de ses premiers ballons du match (1-0, 36e).

Si Anderlecht prend un coup, les Mauves répondent rapidement. À la 44e minute de jeu, Sardella remet un ballon de la tête vers Islam Slimani au point de pénalty. L’Algérien enchaîne contrôle et frappe dans la lucarne (1-1, 43e).

Anderlecht paye deux erreurs avant de flancher

Les Bruxellois ont parfaitement réagi, mais offrent un cadeau à leur adversaire dans la foulée de l’égalisation. Dans le temps additionnel de la première période, Moussa N’Diaye dézone de sa position et laisse Joseph Paintsil être trouvé sur la droite. La frappe de l’ailier est stoppée dans un premier temps par Bart Verbruggen, mais Aziz Ouattara suit bien derrière et redonne l’avantage aux siens juste avant la pause (2-1, 45e+2).

Au retour des vestiaires, bis repetita : Patrik Hrošovský, installé au fil du match en patron dans l’entrejeu, profite de la position trop axiale de Moussa N’Diaye pour servir Joseph Paintsil d’un ballon lobé sur la droite. Le Ghanéen réussit cette fois son face-à-face avec Verbruggen et fait le break pour Genk (3-1, 50e).

Les Mauves sont dépassés, et Genk en profite pour enfoncer le clou. Les Limbourgeois abordent le côté droit en supériorité numérique. Aziz Ouattara adresse un centre dans la surface, Mike Trésor manque sa reprise dans un premier temps mais Bilal El Khannouss suit derrière et inscrit un quatrième but pour Genk (4-1, 53e). Premier but en professionnel pour le jeune Marocain !

Anderlecht accuse le coup, tant mentalement que physiquement, mais Genk se repose sur ses lauriers. Depuis le milieu de terrain, Amadou Diawara lance Anders Dreyer en profondeur. Le Danois croise sa frappe et réduit le score (4-2, 64e). Le Sporting a une demi-heure pour créer l’exploit.

Les compositions :

Brian Riemer aligne pratiquement le même onze que lors de la victoire de jeudi face à l’AZ Alkmaar. Seul changement : Murillo, légèrement blessé, laisse sa place à Sardella au poste d’arrière droit. Le trio Diawara, Ashimeru et Refaelov est conservé dans l’entrejeu.

Du côté de Genk, c’est l’hécatombe. Les défenseurs Carlos Cuesta et Daniel Muñoz ainsi que l’ailier Yira Sor sont indisponibles pour le choc de cet après-midi. Le capitaine Bryan Heynen est de son côté suspendu en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Sadick et Preciado débutent en défense, tandis qu’Aziz Ouattra occupe la place vacante dans l’entrejeu. Samatta fait quant à lui son retour à la pointe de l’attaque.

KRC Genk : Vandevoordt – Arteaga – McKenzie – Sadick – Preciado – Hrošovský – Ouattara – Trésor – El Khannouss – Paintsil – Samatta

RSC Anderlecht : Verbruggen – N’Diaye – Debast – Vertonghen – Sardella – Diawara (Kana, 67e)– Refaelov (Stroeykens, 58e) – Ashimeru (Arnstad, 59e) – Dreyer – Amuzu – Slimani (Raman, 66e)

