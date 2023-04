Felice Mazzù résume le choc wallon : “Charleroi a joué et le Standard a marqué”

“Je vais commencer mon analyse par une conclusion : Charleroi a joué et le Standard a marqué. Dans le contenu, c’est l’un de nos meilleurs matchs depuis que je suis revenu, a estimé l’entraîneur carolo. On a très bien commencé en essayant d’aller les chercher haut. On a en fait encaissé le premier but dans un moment où on était bon, peut-être par manque de maturité. Après, on s’est encore créé des situations, on a mis beaucoup d’envie. Je tiens à féliciter mes joueurs parce qu’on méritait plus. ”

Bayo forfait : “Pas une excuse”

Selon Mazzù, et on peut lui donner raison, au moins partiellement, le forfait de Vakoun Bayo, blessé bien qu’annoncé dans la sélection la veille, n’a pas pesé sur son plan de jeu. Ni sur le déroulé du match.

“On s’est créé suffisamment d’occasions pour marquer, même sans Vakoun, disait-il. Il a ressenti une gêne à la cuisse après le match de Zulte Waregem. On a essayé de le retaper toute la semaine. Il ne s’est pas entraîné à haute intensité jeudi et le test passé ce vendredi avant de partir n’était pas concluant. Cela aurait été trop risqué de le faire jouer. Mais je n’ai pas envie de trouver des excuses. On s’est créé suffisamment de situations pour marquer, même sans lui. ”

guillement Je ne comprends plus rien au règlement.

L’une de ces situations s’est tenue à la 68e minute, mais un fumigène lancé par les supporters du Standard, dans le rectangle, a contraint l’arbitre Lawrence Visser a stoppé l’action. “Je ne comprends plus rien au règlement, pestait Mazzù. On était en situation claire de potentiellement marquer un but, dans le rectangle adverse, et l’arbitre stoppe le jeu. Il m’a dit qu’il y avait un danger qu’un joueur se brûle, mais vous avez vu où on était ?”

Quoi qu’il en soit, cette défaite après un neuf sur neuf revigorant, tombe au mauvais moment.

Selon le résultat d’Anderlecht ce dimanche, Charleroi (47 points), n’aura peut-être plus son sort entre ses mains lors de la dernière journée contre Genk. “On a été très positifs dans le discours après le match. On veut rentrer la tête haute. Il faudra s’en servir pour le match de Genk”, soulignait Mazzù.