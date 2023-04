Sclessin a enterré Mazzù avec Anderlecht, il pourrait en faire un héros avec Charleroi

Son ancien staff l’affirme: le soir du fameux Clasico arrêté du 23 octobre 2022, Felice Mazzù croyait encore pouvoir conserver son poste d’entraîneur d’Anderlecht. "Nous avions encore un mince espoir, raconte Diawara. Si nous battions le Standard chez lui et que nous enchaînions avec une qualification européenne, nous pouvions espérer être enfin lancés."

57 minutes plus tard, le match était arrêté. En même temps que la parenthèse Mazzù au RSCA. 24 heures en enfer dont Mazzù se souviendra au moment de retrouver le banc de Sclessin.

Nouveau costume et nouvelles ambitions. Le Carolo revient au Standard ce vendredi avec le statut retrouvé d’idole de son club. Les critiques sur ses qualités de coach se sont envolées. Une victoire lui permettrait de rapprocher son équipe d’une place (inespérée lors de sa prise de fonction) en Europe playoffs, éjectant probablement… Anderlecht du top 8.

Ce match de vendredi soir a des airs de revanche écrite à l’avance. Elle ferait beaucoup de bien à Mazzù qui est resté marqué par le seul Clasico de sa carrière.

Le terrain et le banc en détresse

Rembobinons. Trois jours avant de se déplacer à Liège, Anderlecht prend une gifle sur le terrain de Zulte Waregem. "On misait sur un terrain sec pour pouvoir jouer notre football et on a eu droit à un déluge tout le match, raconte un employé du club. Quand la rencontre s’est terminée, la pluie a cessé de tomber."

Felice Mazzù, superstitieux, y voit un signe négatif mais ne relâche pas la pression pour autant. "On se devait d’y croire, raconte Laurent Deraedt, son entraîneur des gardiens désormais actif pour la fédération marocaine. On savait que le couperet risquait de tomber. La direction n’a rien dit, ne nous a pas menacés mais on était conscient que les chances étaient grandes que le match face au Standard soit notre dernier."

Le staff sait l’équipe fragile. Mentalement surtout. Le début de match ne dévoile pourtant aucun signe de faiblesse. "C’est la preuve que Felice avait fait attention à tous les détails, explique un employé du club. Ses mots, sa préparation, tout était pensé pour mettre le groupe dans les meilleures conditions. S’il avait montré qu’il était anéanti par la pression, le groupe aurait été impacté. Grâce à cela, nous avons joué quinze minutes de bon niveau. Les pièces s’emboîtaient. On était loin de s’imaginer que la suite se déroulerait de la sorte."

L’égalisation de Raskin tombe sur une frappe déviée. Anderlecht perd alors pied. "On a vu que ce groupe était en totale perte de confiance, incapable de réagir, poursuit notre source. Il y avait une détresse morale sur le terrain et le banc."

Les supporters ont manifesté leur mécontentement en lançant des fumigènes sur la pelouse. Une action préméditée avec, pour objectif final, l’arrêt du match. "Après le premier retour au vestiaire, on y croyait encore, se souvient Deraedt. Felice aussi. Lors de l’arrêt définitif, le staff s’est regardé et on a compris que les chances étaient faibles qu’on survive à cela."

guillement "Nous sommes restés enfermés dans le vestiaire près de deux heures."

Dans le vestiaire, c’est le calme plat. Mazzù reste avec son staff dans la partie réservée à l’encadrement. "On ne se disait pas grand-chose, poursuit Deraedt. Nous devions juste attendre. Les minutes étaient longues car nous sommes restés enfermés près de deux heures car ça chauffait dehors."

Le staff est rapidement mis au courant des échauffourées mais ne panique pas. "On a, par contre, vite compris que rentrer à Neerpede n’allait pas être possible", glisse un membre du staff. Le bus est redirigé vers Tubize où des supporters les attendent.

Un dernier verre à l'hôtel

"Nous avons eu une discussion constructive avec eux, ils se demandaient comment ils pouvaient aider le club à se redresser, confie Deraedt. Nous avons ensuite été boire un verre avec les autres membres du staff avant de dormir quelques heures."

Mazzù sait déjà à ce moment-là que le lendemain l’attend une réunion avec Wouter Vandenhaute, président du club. "Felice nous a dit qu’il savait que c’était fini pour lui mais qu’il ferait tout pour qu’on conserve notre boulot."

Seul Deraedt est finalement renvoyé. "Un mal pour un bien, dit-il a posteriori, motivé par son nouveau défi avec le Maroc. Samba Diawara propose à Mazzù de démissionner par solidarité. Le T1 a refusé. "Tu as une famille et des factures à payer", justifie-t-il au désormais T2 du Stade de Reims.

Au lendemain de son C4, il savait déjà qu’il avait un nouveau job. Chez lui, à Charleroi. Quelques mois plus tard, Sclessin pourrait être le lieu d’une nouvelle étape de sa carrière. Positive cette fois.