La presse néerlandaise démonte Anderlecht : “L’AZ devrait avoir honte d’avoir perdu contre une équipe si faible”

Du côté de nos voisins du nord, la défaite de l’AZ semble en tout cas passer difficilement et la presse néerlandaise n’hésite pas à tacler sèchement les Mauves. C’est le Telegraaf qui s’est montré le plus dur envers les Anderlechtois : “L’AZ devrait avoir honte d’avoir perdu”, débute le journal néerlandais, “Pas seulement à cause de la faiblesse stupéfiante du jeu au Parc Astrid, mais aussi au vu du très pauvre niveau de l’adversaire.”

”Après l’élimination applaudie de la Lazio, Jansen (l’entraîneur de l’AZ, NdlR) et ses joueurs sont maintenant menacés d’une élimination par la petite porte contre une équipe que Jansen a comparée au FC Utrecht”, a encore expliqué le Telegraaf.

”Un AZ maladroit face à une mission difficile après une défaite lamentable à Anderlecht”, a titré de son côté le Volkskrant, tout en précisant qu’Anderlecht est une équipe prenable au retour, “tout n’est pas perdu car Anderlecht n’est en aucun cas une équipe imbattable. Marquer au moins deux fois à Alkmaar, c’est possible.”

Néanmoins le journal néerlandais attend plus de l’AZ lors du retour à Alkmaar : “Ils ont été trop passifs, au lieu de dominer et de diriger la rencontre pour la vivre vraiment. Ce jeudi, l’AZ, c’était : perdre des ballons, donner trop d’espaces à Anderlecht et être mauvais dans les duels.”

”Un grand club en déclin”

Le journal Trouw pointait également “l’efficacité” des Anderlechtois. “On espérait que la visite à Anderlecht puisse enrayer la spirale négative de l’AZ. […]. Le club bruxellois peut être considéré comme un grand club en déclin. Peu de choses rappellent la puissance du club belge qui avait conquis 34 titres et a triomphé en Europe dans les années 70 et 80”, a écrit le journal néerlandais.

De son côté, le quotidien Algemeen Daglabd préférait souligner la solidité défensive des Mauves : la défense d’Anderlecht, composée du capitaine Jan Vertonghen, âgé de 35 ans, a été mise sous pression, sans que le gardien néerlandais Bart Verbruggen, tant adulé en Belgique, n’ait à intervenir”, ont-ils écrit, précisant qu’il s’agit de sa sixième clean-sheet consécutive.

”Après cette défaite 2-0 à Bruxelles, l’AZ s’est donné une mission très difficile pour espérer se qualifier pour les demi-finales de la Conference League la semaine prochaine”, regrettait encore AD.