Avant le Standard, Felice Mazzù rend hommage à Ronny Deila : “C’est peut-être un coach qui me ressemble”

”Jonas s’est entraîné à nouveau avec le groupe mais pour l’équilibre du banc et du terrain, il fallait faire un choix. Nikola lui a montré une bonne aptitude à l’entraînement. Il a montré beaucoup d’envie et il n’a plus de retenue. J’estime qu’il est prêt.”

L’entraîneur carolo a également brièvement commenté la décision de la CBAS à la défaveur de son équipe en clôturant le sujet. “Il faut arrêter de m’en parler. Je n’ai pas envie de réagir. Pour certains clubs, cette décision change quelque chose mais pas pour nous. On veut juste se qualifier pour les Europe playoffs.”

Place donc à la vérité du terrain et à cette rencontre qui stimule le noyau des Zèbres. “On est tous déjà excité d’être à demain soir. C’est le genre de match qui donne une motivation différente. On est sur une bonne dynamique comme le Standard et j’espère que ça se traduira sur le terrain. C’est en tout cas un match particulier.”

Pour lui également. La dernière fois qu’il est venu en Cité Ardente, c’était lors de la rencontre qui avait signifié la fin de son aventure à Anderlecht. “Dans la vie, il y a des plus et il y a des moins. À cette époque-là, c’était un moins mais j’espère que demain, ce sera un plus car ça peut être le début d’une belle aventure.”

Pour y parvenir, le T1 devra gagner une bataille tactique face à Deila, un homologue qu’il apprécie. “J’ai du mal à le décrire car je ne le connais que sur ce que je vois à la télé et sur la manière dont il est décrit et analysé mais c’est un coach qui m’inspire. Peut-être qu’il me ressemble ou que je lui ressemble. Il a, en tout cas, amené quelque chose en plus au Standard.”

Reste à voir si le Norvégien amènera les Rouges officiellement en Europe playoffs ce vendredi ou si Mazzù permettra à Charleroi de revenir à deux points de son meilleur ennemi.