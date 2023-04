Zinckernagel vu par son coach mental : “On voulait qu’il soit plus buteur”

Ses neuf buts, dont deux doublés, installe le Danois comme meilleur buteur rouche, et aux portes du Top 10 des meilleurs scoreurs belges. Le voir si performant n’était peut-être pas tout à fait l’idée de départ, pour un joueur qui a plus souvent mis ses équipiers en valeur, par ses passes (voir infographie).

Mais au Standard, le curseur a été modifié. Avec 60 tirs, il est, de loin, le Liégeois qui tente le plus sa chance – le deuxième tireur, William Balikwisha, renseigne 26 tirs au but. Son total d’expected goals est, lui aussi, très largement au-dessus de la mêlée : 7,9, contre 3,82 pour Ohio, deuxième (*).

S’il reste un passeur (presque) décisif, avec deux assists, et une moyenne de trois passes dans le rectangle adverse par match, à égalité avec Balikwisha, c’est bien par ses réalisations qu’il est devenu plus impactant pour les Rouches.

Une évolution sur la pelouse qui s’explique par des raisons tactiques, et l’utilisation qu’en fait Ronny Deila dans son 3-4-3, lui laissant une certaine liberté pour rentrer et combiner avec Dönnum et Alzate. Mais le changement a aussi trouvé une partie de sa source dans un travail mental, effectué avec un coach spécifique.

Un ancien équipier devenu son coach mental

Depuis six ans, Zinckernagel travaille avec un coach mental, ancien équipier à Helsingör. Morten Bertolt a été joueur, majoritairement au Danemark, mais en fin de carrière, il avait préparé sa transition. “Je me suis lancé dans le coaching mental et Philip, que j’ai connu à ses débuts, a été mon premier client”, explique celui qui suit également Jon Thorsteinsson (OH Louvain).

Le travail effectué avec Zinckernagel a porté sur un élément important, cette saison : comment être plus buteur ? “Le travail général concerne l’équilibre mental, sur le terrain et à la maison. Ensuite, on a regardé pour améliorer cet aspect de son jeu, pour le rendre plus buteur. On en parle avant chaque match, puis on débriefe après, images à l’appui. Philip est talentueux mais comme beaucoup de joueurs offensifs, il est parfois frustré quand il rate quelque chose. On a donc travaillé sur le côté positif, rester concentré, et tenter plus souvent sa chance au but.”

Un exercice mental consiste par exemple à installer le joueur dans une situation de visualisation de l’événement. “Cela doit l’aider à être plus calme face au but, à prendre la bonne décision”, explique Bertolt, qui prend le premier but contre Genk en exemple, celui d’un instant où il a su trouver le bon espace, puis bien finir. Ensuite, il a su rester lucide, quelques minutes plus tard, pour transformer son troisième penalty de la saison.

guillement Avant, il avait tendance à s'agacer. Il a compris qu'il doit être plus patient.

”Il avait déjà réalisé une saison performante (à Bodo-Glimt), mais il a encore passé un cap dans sa gestion des émotions, note le coach mental. Avant, il avait tendance à s’agacer quand il ne recevait pas un ballon ou que le marquage était trop serré. Il a compris qu’il doit être plus patient.”

C’est un peu cliché, mais c’est une réalité : quand Zinckernagel est en forme, le Standard l’est aussi. Buteur et performant contre le Club Bruges (3-0), Anderlecht (3-1, 5-0 par forfait), Eupen (3-1), à l’Union (2-4) et donc contre Genk (2-0), il a su emmener ses équipiers dans son sillage. “Il a développé un côté leader plus affirmé, pointe Morten Bertolt. Son langage corporel, ses attitudes sont plus rassembleuses. L’idée est d’aider l’équipier quand ça va moins bien, être positif avec lui.”

À 28 ans, Zinckernagel est à un stade de sa carrière où la prise de responsabilités devient presque naturelle. Son entente avec Aron Dönnum, sur et en dehors du terrain, aide aussi à traverser les moments plus compliqués, comme en début d’année, quand il a épousé la trajectoire d’une équipe qui se cherchait. Dans la dernière ligne droite qui doit mener le Standard en Europe playoffs, il devra toujours être un buteur, en attendant du renfort.

(*) statistiques selon le site Wyscout