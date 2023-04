On a rendu visite à Zinho Vanheusden à Alkmaar : “Je suis sûr à 100 % que je rejouerai au Standard”

C’est le cas de Zinho Vanheusden (23 ans). Il a choisi d’habiter dans la capitale en rejoignant l’AZ en prêt l’été dernier. Il n’a pas encore beaucoup joué mais il y a retrouvé le sourire. Ça faisait longtemps qu’il avait disparu de son visage. Après avoir passé 30 mois de ses cinq années de carrière pro à l’infirmerie (883 jours !), il espère avoir enfin cassé le cercle vicieux. “Je n’avais plus donné d’interview depuis deux ans parce que je n’avais rien à dire. Mais là, j’ai senti que c’était le moment. ”

Pourquoi maintenant ?

“Parce que je me sens bien. J’ai encore du retard physique vu que je n’ai plus connu de préparation estivale depuis deux ou trois ans mais je peux m’entraîner tous les jours sans souci, sans douleur. Je m’amuse sur le terrain et c’est une grande étape pour moi. Mentalement, j’ai connu des moments difficiles mais c’est derrière moi. ”

Quand on tape votre nom dans Google, savez-vous quel mot le moteur de recherche propose directement ?

“Je dirais “blessure”. ”

Oui.

“Au début, ça m’embêtait mais je me dis maintenant que ce n’est pas grave. Je sais que toutes mes blessures viennent de la malchance. Les médecins m’ont dit que mon corps était parfaitement en ordre et je sais que mes qualités sont toujours là. Il faut juste que je sorte de ce cercle vicieux. ”

Quel fut le moment le plus difficile dans toutes ces années de galère ?

“L’an passé, quand j’étais au Genoa. Je revenais bien après ma grave blessure au Standard contre Ostende. Je jouais en Serie A, ce qui avait toujours été mon objectif. J’enchaînais les matchs. Puis, j’ai à nouveau senti un souci dans le genou. Les médecins m’ont mis devant un choix : continuer à jouer avec la douleur ou régler le problème par une nouvelle opération et une longue absence. Là, j’ai pris un gros coup sur la tête. Je savais que si je voulais avoir une carrière qui dure, je devais passer par l’opération. ”

Fin 2020, Zinho Vanheusden hurle de douleur à Sclessin puis sort sur civière: nouvelle déchirure des ligaments croisés. ©VKA

Vous repassez sur le billard en février 2022. Votre prêt au Genoa se termine à la fin de saison. Pourquoi choisissez-vous de venir à l’AZ l’été dernier ?

“Parce que c’est un bon club avec un bon accompagnement médical. Les dirigeants me laissaient le temps de revenir calmement, de rentrer petit à petit dans l’équipe. ”

Mais au bout de votre deuxième match, l’ancien Brugeois Bas Dost vous marche sur la chaussure dans un duel : fracture du pied.

“Un duel dur mais comme il y en a cent dans un match. Il n’y a quasiment jamais de blessure mais ça tombe encore sur moi. Trois mois d’absence. C’était à nouveau très dur mentalement, peut-être encore plus. J’ai pris un terrible coup sur la tête. ”

Comment avez-vous rebondi ?

“J’ai un entourage avec des personnes formidables. Ils m’ont aidé du mieux qu’ils pouvaient et ils m’ont encouragé. Ma copine a été un soutien extraordinaire. Je n’étais pas heureux et je n’étais pas facile à vivre au quotidien. Tu es tout le temps sur des béquilles, tu ne sais plus aller aux toilettes seul… ”

Avez-vous encore des contacts avec l’Inter ?

”Pas vraiment, je connais plus beaucoup de personnes là-bas. Mais je me dis que si l’Inter a fixé une option d’achat si élevée dans ce prêt à l’AZ (Ndlr : douze millions), c’est que le club croit encore moi. Dire que je vais retourner à l’Inter cet été et percer là-bas n’est pas réaliste. Mais peut-être faire la préparation estivale et on verra bien. Quand tu es jeune, tu penses à un plan de carrière mais le football est si imprévisible. ”

guillement "Domenico Tedesco m'a téléphoné et c'était une conversation très positive."

Savez-vous qui a dit cette phrase en 2019 : “Zinho aura un futur incroyable avec les Diables” ?

“Non. ”

Roberto Martinez.

“Pour l’instant, je me concentre sur mon retour en club. Mais je suis évidemment les Diables. C’est chouette de voir le nouvel élan mais je ne me fixe pas d’objectif en me disant que je dois absolument être repris au prochain rassemblement. ”

Domenico Tedesco a téléphoné à plusieurs Diables et Diables potentiels. Avez-vous reçu un coup de fil ?

“Oui, il m’a appelé. C’était une conversation très positive et c’est à moi de jouer maintenant. ”

Zinho Vanheusden avec Eden Hazard lors d'un déplacement en Estonie. ©PCR

En parlant de jouer, savez-vous quel cap vous allez atteindre si vous jouez contre Anderlecht jeudi ?

“Oui, ce sera mon 100e match chez les pros. C’est un ami qui me l’a fait remarquer. Si j’atteins 100 matchs, ça veut quand même dire que je ne suis pas tout le temps blessé (sourire). ”

guillement "J'ai déjà vécu certaines choses mais, dans ma tête, ma carrière doit encore commencer."

On oublie que vous n’avez que 23 ans.

“Oui, je suis encore jeune. J’ai déjà connu certaines choses dans ma carrière, capitaine au Standard, les Diables… Mais dans ma tête, ma carrière doit encore commencer. Je sais que beaucoup de gens m’ont oublié. Ou qu’ils pensent que je suis fini parce que je suis toujours blessé. C’est maintenant à moi de répondre. Pas avec des mots mais sur le terrain. Si je ne croyais pas que je peux revenir à mon meilleur niveau, je n’aurais pas fait tous ces efforts. Je suis de retour depuis janvier et tout ce que je peux avoir comme minutes de jeu d’ici la fin de la saison, c’est du bonus. Après, je veux une bonne préparation estivale et pouvoir revenir à mon meilleur niveau. ”

La question, c’est de savoir où. L’AZ ne lèvera pas l’option d’achat et probablement pas l’option pour prolonger la location d’une saison. Vous êtes encore sous contrat à l’Inter jusqu’en 2026 mais l’étape semble trop haute à court terme.

“Je commence à penser à mon avenir mais je ne sais pas encore où je serai. Ce qui est sûr, c’est que je ferai passer le sportif avant l’argent. Mais il faudra avoir avec mon agent, l’Inter, les clubs éventuellement intéressés… ”

Comme le Standard.

“Le Standard, c’est le Standard. C’est spécial (sourire). ”

Il y avait déjà de l’intérêt lors du dernier mercato hivernal.

“Si le Standard m’appelle, je décrocherai toujours. On verra bien l’été prochain s’il y a de l’intérêt. ”

En plus, vous connaissez les gens de chez 777 qui ont racheté le Genoa quand vous y étiez.

“Oui, ils sont arrivés en cours de saison. Je connais plusieurs personnes parmi les dirigeants mais on verra bien ce qui arrive cet été. ”

Vous continuez à suivre le Standard ?

“Oui bien sûr. Je ne regarde pas tous les matchs mais pas mal quand même. Je trouve que l’équipe fait une bonne saison; je ne m’attendais pas à ça. Ce sera dur pour les playoffs 1 mais il y a une bonne dynamique, avec un bon entraîneur. J’espère qu’il y aura un ticket européen comme récompense. ”

D’ici la fin de votre carrière, combien de chances vous donnez-vous de reporter le maillot du Standard ?

“Je suis sûr que je rejouerai au Standard. Donc 100 %. ”

100 % ?

“Oui, vraiment. Si le club me veut évidemment. Mon amour ne disparaîtra jamais. C’est comme avec une femme, c’est mon premier amour et on ne l’oublie pas. J’ai vraiment un lien spécial avec ce club. J’ai encore des contacts avec des joueurs, Laifis, Bodart, Cimirot, Balikwisha, certains kinés… ”

Contre Anderlecht avec l’AZ, ce sera votre Clasico à vous.

“Je n’ai jamais perdu un Clasico (NdlR : une victoire et un nul, à chaque fois à Sclessin). Je n’ai jamais perdu à domicile contre Charleroi non plus. Ce sont des matchs que tu ne peux pas perdre. ”

guillement "Je n'aime pas qu'Anderlecht soit en bas de classement."

Qui est le favori entre le quatrième d’Eredivisie et le neuvième de Pro League ?

“Je pense que ce sera un duel équilibré. À mes yeux, on ne va pas affronter le neuvième de Belgique. Anderlecht reste Anderlecht. Le club a connu des moments difficiles mais ça va mieux. Je n’aime pas qu’Anderlecht soit en bas de classement. C’est plus beau quand il y a un vrai duel avec le Standard en tête. ”

Après avoir sorti Villarreal, les Anderlechtois espèrent pouvoir battre un club moins prestigieux comme l’AZ.

“Oui mais j’espère qu’ils vont être surpris. Il y a beaucoup de qualités à l’AZ. On a un très bon attaquant, le Grec Pavlidis, et des ailiers déroutants. En fait, l’équipe est très complète, avec beaucoup de jeunes. ”