Karel Geraerts ambitieux avant le 1/4 de finale de l’Union à Leverkusen: “On devra rester fidèles à nos principes de jeu”

Karel Geraerts, à quel Leverkusen vous attendez-vous ?

”Difficile de répondre sans savoir quelles idées ils ont en tête, mais il est clair que ce Bayer sort de sept victoires consécutives et est en pleine confiance. Le style de cette équipe ressemble à celui de leur coach lorsqu’il jouait, avec beaucoup de football, des mouvements intelligents et des joueurs qui ont de la vitesse. Il y avait peut-être une certaine euphorie chez certains en Belgique après le tirage au sort car le Bayer était moins bien classé que Berlin, mais cette équipe va beaucoup mieux et est remontée au classement en proposant un football moderne. Je m’attends à un Leverkusen qui cherchera à s’imposer.”

guillement Il faudra quand même s'adapter, on n'est pas aveugles.

Pensez-vous à modifier votre schéma de jeu par rapport à d’habitude, vu les grandes qualités de vitesse offensive du Bayer ?

”On est arrivé en quart de finale avec une certaine façon de jouer au football car on y croit. Il faudra s’adapter, oui, car on n’est pas aveugles, mais en restant fidèles à nos principes.”

Allez-vous dire à vos joueurs que, plus que jamais, ils doivent profiter de ce quart de finale historique pour l'Union ?

”Non, pas comme ça. Je déteste perdre et plus le temps passe, plus l’équipe pense de la sorte également. Ce jeudi, on va jouer un match contre un très bon adversaire, mais je ne veux pas non plus qu’on ait ce sentiment qu’il n’y a rien à perdre. On devra être ambitieux... sans être hautains non plus. Mais bien sûr, je dis à chaque match à mes joueurs qu’ils doivent profiter des bons moments et ce jeudi aussi, tout en gardant la concentration sur le résultat à aller chercher.”