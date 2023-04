La CBAS annule la décision du Conseil disciplinaire : Charleroi – Malines ne sera pas rejoué

Telle est la conclusion rendue ce mardi 11 avril par la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS), qui a donc annulé la décision du Conseil disciplinaire qui avait pourtant décidé, mi-mars, suite à un vice de procédure décelé par l’avocat du Sporting, de faire rejouer le match depuis le début, à 0-0 et à huis clos. “Ce qu’il (NdlR : le Conseil disciplinaire) considère comme approprié et proportionné dans les circonstances. De ce fait, aucune équipe ne peut s’estimer lésée et chacune garde toutes ses chances sur le plan sportif. Le match doit être joué à huis clos afin de préserver la sérénité et le calmer de son déroulement”, avait indiqué le PV.

Quelques jours plus tard, le club de Malines et le Parquet avaient interjeté appel.

Dans les conclusions de la CBAS, il est indiqué que l’appel de Malines est jugé “recevable et fondé” tandis que celui du Parqet est “recevable et partiellement fondé. ” Il est également inscrit que les demandes d’intervention des clubs de OHL, du Cercle Bruges, Anderlech et Westerlo sont “irrecevables”. Elles n’ont donc, selon le jugement, pas pesé dans la décision de la CBAS, dont l’audience s’était tenue à Bruxelles vendredi dernier. Mais c’est évidemment le soulagement pour ces clubs-là qui sont à la lutte pour une place dans le top 8.

Le verdict stipule donc la mise “à néant de la décision de faire rejouer le match”. Concrètement, Charleroi perd la rencontre par forfait et les trois points vont à Malines.

Il reste donc à Charleroi (8e, 47 points) deux rencontres de phase classique pour espérer valider sa participation aux Europe playoffs : ce vendredi au Standard puis le dimanche 23 avril contre Genk.