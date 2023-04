Dossier Charleroi – Malines : comment la CBAS a renversé la décision du Conseil disciplinaire

Mais ce mardi, la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) a rendu un verdict opposé, ayant pour conséquences un forfait infligé au Sporting, qui perd donc une chance de gagner trois précieux points dans la course aux Europe playoffs, et d’un match à huis clos à domicile, alors que le Parquet en demandait trois (dont un avec sursis).

Un verdict de 25 pages

Pas facile de résumer les 25 pages de la décision publiée ce mardi pour expliquer cette volte-face judiciaire.

Un rappel, d’abord. Le 17 mars devant le Conseil disciplinaire, l’avocat du Sporting, Me Louis Derwa, avait axé sa plaidoirie sur l’idée que l’arbitre Jan Boterberg avait mis un terme au match de manière irrégulière, ne respectant pas scrupuleusement la phase 3 du règlement fédéral. Argument que l’instance avait suivi, donnant raison à Charleroi. Mais les trois arbitres désignés par la CBAS dans ce dossier, à savoir Emmanuel Mathieu (conseiller à la Cour d’appel de Mons), Marc Boudewijns (avocat) et Danièle Reynders (procureur du Roi honoraire), ont contrecarré cet élément.

Illustration des débordements en début de match, le 12 novembre au Mambourg. ©PCR

Dans le document, il est indiqué en substance que le fait que l’arbitre ait signalé aux personnes adéquates (match delegate, responsable sécurité et commissaire de police) lors de la phase 2 qu’il risquait d’interrompre définitivement le match en cas de nouvel incident, et non pas lors de la phase 3, n’était pas considéré comme “une erreur manifeste d’appréciation.”

Il est aussi indiqué que “en vertu de l’article B6.55.P, l’arbitre dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’initier ou non les phases de la feuille de route […] et qu’une fois cette décision prise, il lui appartient de suivre la procédure prévue au Règlement […]. ”

guillement "La CBAS ne répond pas à notre principal argument."

L’avocat de Charleroi s’en étonne, s’appuyant sur la jurisprudence Saint-Trond – Genk du 28 septembre 2019. “La CBAS ne répond pas à notre principal argument”, commente Me Louis Derwa. Qui ne partage pas non plus le constat de l’aggravation de la situation entre la phase 2 (14e minute) et la phase 3 (67e). “Il n’y a pas eu de bagarre ni de violence. L’intégrité physique des joueurs n’était pas en danger. Je suis étonné, et on reste donc dans une incertitude sur ce que doit faire ou non l’arbitre”, estime-t-il.

Bref, la CBAS, contrairement au Conseil disciplinaire, a estimé que le match avait été arrêté de manière régulière. L’appel interjeté par Malines a par conséquent été jugé recevable et fondé. Le KaVé reçoit les trois points par forfait et s’est dit “heureux que la violence dans et autour de nos stades soit condamnée par cette décision.”

Temps judiciaire vs temps sportif

Dans son verdict, la CBAS a aussi noté que “l’intervention volontaire” des quatre clubs qui ont souhaité s’exprimer à l’audience vendredi dernier (Westerlo, Anderlecht, Cercle Bruges et OHL, soit les équipes classées 7e, 9e, 10e et 11e) était irrecevable, considérant qu’ils n’avaient pas démontré un intérêt personnel et direct à intervenir.

Pour cela, “il faut que le résultat de l’action profite au demandeur lui-même et plus particulièrement à son patrimoine, son honneur ou sa réputation […] En l’espèce, la question de savoir si le match doit être rejoué ou si le score de forfait doit être appliqué ne concerne directement que les clubs de Charleroi et Malines.”

Ce mardi en début de soirée, le Sporting (8e, 47 points) n’avait pas encore officiellement réagi. Il nous revient qu’il va étudier la situation mais, toutefois conscient que le temps judiciaire n’étant pas le temps sportif, le timing ne joue pas en sa faveur.