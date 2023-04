Genk estime avoir “perdu contre l’arbitre”, Deila “comprend la frustration” des Limbourgeois

guillement "L'arbitre s'est excusé à la mi-temps mais le mal était fait"

”C’est assez absurde comme situation et l’arbitre s’est excusé à la mi-temps mais le mal était fait”, estimait Wouter Vrancken. “On a perdu contre l’arbitre”, estimait pour sa part Bryan Heynen. Interrogé sur ce fait de match, Ronny Deila a été très honnête. “Je comprends la frustration de nos adversaires. Si cela m’était arrivé, j’aurais sauté partout. On a pris avantage de cette situation dans un moment critique et je trouve que, de manière générale, l’arbitre a manqué de fermeté. Cela a rendu les bancs très nerveux.”

Mais cela n’a pas empêché le coach liégeois de passer une excellente soirée. “On a vécu un top match dans une super atmosphère et je suis heureux de l’avoir vécu”, estimait le Norvégien. “On a fait une excellente première période, avec un excellent pressing. Cela a été un peu plus compliqué en deuxième : cela a été plus compliqué de garder le ballon. Mais on a défendu ensemble et Bodart, Fossey et Laifis ont fait de beaux sauvetages. Cela équivaut presque à marquer à un but.”

guillement "Pour moi, on peut considérer qu'on a assez de points pour être dans le top 8."

Cette victoire permet au Standard de quasiment assurer les Europe playoffs, même si ce n’est pas encore le cas mathématiquement. “Pour moi, on peut considérer qu’on a assez de points pour y être. C’est une grosse performance après un début de saison compliqué. On va désormais essayer d’aller en Europe mais on a d’abord un gros match vendredi, face à une excellente équipe de Charleroi. Et j’ai l’impression que le stade sera encore plus chaud que ce dimanche….”

Vu la manière dont les supporters ont lancé la rencontre à distance, difficile de lui donner tort.