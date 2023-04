Anderlecht doit espérer un miracle (et prier la CBAS) pour terminer dans le Top 8

On n’en est pas encore là mais l’espoir de finir dans le Top 8 a pris un sérieux coup de froid dimanche après le nul vierge contre Westerlo (0-0) dans une rencontre où les Campinois auront eu les plus belles occasions. Pour encore réussir à dribbler une équipe dans le sprint final, il faudra réussir un parcours parfait en trois étapes d’ici le 23 avril.

La décision de la CBAS mardi

C’est le seul match où les Anderlechtois ne pourront rien maîtriser. Ce mardi, la CBAS décidera si le match entre Charleroi et Malines du 12 novembre dernier doit être rejoué.

Au Sporting, on a quand même joué sa carte au maximum dans ce dossier qui pourrait offrir trois points de plus à Charleroi, l’actuel huitième et dernier qualifié pour les play-off. Vendredi, les avocats du RSCA ont pu s’exprimer devant la cour, comme ceux du Cercle, de Westerlo et de Louvain, les clubs qui ont rejoint Malines et le Parquet de la fédération dans l’appel devant la CBAS.

Dimanche, Brian Riemer en a remis une couche publiquement. "S’il est décidé que le match doit être rejoué, ce sera un désastre pour le football belge. Il ne faudra pas s’étonner et se plaindre si les hooligans balancent des trucs à chaque match puisque ça n’aura pas eu d’impact négatif sur le résultat sportif de leur équipe."

Westerlo n’est pas rassuré non plus et Jonas De Roeck a rejoint son confrère. En se projetant, lui, sur le contenu de l’éventuel match à rejouer. "À l’époque, Malines se battait encore pour prendre des points en vue du maintien. Aujourd’hui, le club n’a plus du tout la même motivation (NDLR: une série de 3 sur 15 depuis la qualification pour la finale de la Coupe). Tu n’aurais plus du tout le même match. Quand quelque chose ainsi arrive, il faut pouvoir avoir la décision dans la semaine qui suit, sinon tu falsifies la compétition. La décision de mardi aura un impact énorme."

Genk dimanche puis Malines le 23 avril

Si la décision de la CBAS donnait tort à Charleroi, tout ne serait pas gagné pour Anderlecht, loin de là même. Il faudrait réussir à passer devant une équipe au classement lors des deux prochaines journées.

Westerlo (contre le Club Bruges puis à Seraing) et Charleroi (au Standard puis contre Genk) n’ont pas un programme simple. À Neerpede, on se dit qu’il y aura des points perdus par la concurrence. Et qu’un 6 sur 6 des Mauves devrait suffire.

Si la réception d’une équipe malinoise qui aura la tête au Heysel paraît plus qu’abordable, le déplacement à Genk de dimanche prochain, trois jours après la manche aller contre l’AZ Alkmaar, peut inquiéter. Le Sporting n’a gagné qu’une fois là-bas sur ses huit dernières tentatives. Riemer, qui avait débuté son mandat par une défaite en prolongation à la Cegeka Arena fin décembre, garde quand même son optimisme si caractéristique. "La trêve internationale n’est pas arrivée au bon moment pour nous mais la Coupe d’Europe revient ce jeudi. Ça nous met dans un tempo plus élevé et les joueurs aiment cet enchaînement de matchs."