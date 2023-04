Les occasions de Westerlo n’étaient pas assez franches pour lui permettre de briller jusqu’à… la 85e. Il a alors privé Van Den Keybus du but de la victoire à deux reprises en quatre minutes. Sa barre le sauve ensuite dans les arrêts de jeu mais le point pris par le Sporting est d’abord à mettre à son crédit vu la bonne fin de rencontre des Campinois. On retiendra aussi sa sortie à… 35 mètres du but où il a fait peur au stade mais où il était pile au bon endroit. Plusieurs ballons en profondeur très précis.

Murillo – 6

Il passe à côté de deux tacles importants mais sans conséquence en première période. Plutôt bon pour le reste avec, comme souvent, une présence offensive intéressante.

Debast – 6

Il prend plus de risques que Vertonghen à la relance et ça se traduit, forcément, par plus de déchets. Mais on l’a quand même connu plus inspiré dans le jeu long. Souvent menaçant sur phases arrêtées offensives.

Vertonghen – 6,5

Encore une prestation très solide derrière. Il fait toujours le bon choix défensif et donne beaucoup de confiance au reste de l’équipe. Il aurait aussi pu marquer de la tête sur un centre de… Debast.

N’Diaye – 6

Plus discret offensivement qu’à Eupen et c’était sans doute une consigne vu la vitesse campinoise sur son flanc. Il a fait le job derrière, sauf quand il se fait surprendre dans son dos par Matsuo sur un centre en première mi-temps.

Diawara – 6,5

Il a récupéré énormément de ballons au milieu, souvent très proprement et en distribuant rapidement vers les joueurs plus créatifs. Il a tout de même eu de la chance d’échapper au carton peu avant la demi-heure après plusieurs fautes consécutives.

Ashimeru – 7,5

Son rôle de patron est de plus en plus visible. Il prend beaucoup de place au milieu. Il corrige les situations mal embarquées et il fluidifie le jeu offensif. Une belle infiltration à l’heure de jeu mais il est contré de justesse.

Arnstad – 5

Beaucoup d’énergie dépensée mais aussi beaucoup de petites fautes techniques. Il se fait parfois dribbler trop facilement. Quelques bons centres quand même.

Dreyer – 5

Il confirme qu’il est moins tranchant ces dernières semaines. Il a du mal à faire des différences et il joue avec moins de confiance. Un très joli service vers Raman à la demi-heure de jeu tout de même.

Amuzu – 5

Jordanov ne l’a pas épargné mais il n’a quand même pas été très en réussite dimanche. Il a fait le mauvais sur quelques actions qui auraient pu amener du danger. Et il n’a pas osé frapper alors qu’il était seul au point de penalty en début de seconde période.

Raman – 5

Il a fait du Raman : beaucoup de courses et de générosité. Mais aussi beaucoup d’erreurs de placement et peu de poids devant. Un beau déplacement quand même à la demi-heure sur le service de Dreyer mais sa frappe croisée est passée juste à côté du poteau.

Slimani – 5

Le stade l’attendait et il n’est monté qu’à vingt minutes du terme, une période où Westerlo a clairement pris le dessus dans le jeu. Il n’a pas eu beaucoup de ballons. Il a quand même réussi à prendre un carton jaune… avant sa montée, suite à quelques mots que l’arbitre n’a pas appréciés.

Riemer – 5,5

Des choix logiques dans son onze de base puisque Slimani n’était pas encore prêt à commencer. Mais ses changements n’étaient pas très inspirés, soit parce qu’ils arrivaient tard (Slimani), soit parce qu’ils n’ont pas aidé l’équipe (Sardella).