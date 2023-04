Dans le trou en octobre, Leverkusen est redevenu une machine à gagner : “On affichera la même mentalité contre l’Union Saint-Gilloise”

1. Wirtz, monsieur 85 millions €, à la baguette

Ne vous fiez pas à ses 19 ans, son air de gringalet et son discret numéro 27 : Florian Wirtz est le “monsieur plus” de cette équipe. L’international allemand, titulaire face aux Diables rouges en mars, est celui par qui tous les ballons offensifs passent. Blessé en première partie de saison, il est de retour à son meilleur niveau. Ce qui lui vaut d’être estimé par Transfermarkt à 85 millions €, la troisième plus grosse valeur de Bundesliga derrière Bellingham (Dortmund) et Musiala (Bayern).

Deux assists et une activité permanente: Florian Wirtz a régalé la galerie, contre Francfort. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Contre Francfort, Wirtz a encore étalé tout son talent, signant deux passes décisives pleines de vista et de précision. Déjà ses cinquième et sixième assists en onze matchs de Bundesliga. La façon dont il a “scanné” la situation autour de lui avant même de recevoir le ballon, puis de jouer en un temps pour Diaby sur le 2-0, n'était pas sans faire penser à De Bruyne. Facilité technique pour sortir de la pression, capacité à se projeter vers l’avant dès qu’il y a de l’espace, nombreux une-deux, etc. Wirtz est le maestro. La priorité défensive de l’Union sera de limiter son influence et ce ne sera pas simple. Samedi, cinq de ses passes ont permis à un équipier de tirer au but.

2. Trois flèches offensives qui peuvent faire mal à la défense de l’Union

Au-delà du seul Wirtz, c’est le trio offensif du 3-4-3 qui a fait mal à Francfort. L’Allemand est accompagné des Français Amine Adli et Moussa Diaby pour former une attaque qui n’arrête jamais de travailler, même sans ballon. Les trois se relaient pour chasser, presser et gêner une relance qui était souvent compliquée pour l’adversaire. Oui, l’attaque est bien la première ligne défensive, dans le Leverkusen d’Alonso. Une fois Adli puis Wirtz remplacés, Leverkusen a un peu plus souffert.

Amine Adli et Moussa Diaby, les deux compères français de l'attaque de Leverkusen, dont la vitesse fait mal aux défenses adverses. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Très rapide, c’est ce trio qui a marqué les deux buts qui ont fait la différence en première mi-temps. Sur le premier, Adli a grillé la politesse coup sur coup à Ndicka et Tapsoba (1-0, 10e). Sur le deuxième, alerté par… Adli, Wirtz a joué en un temps pour l’ex-Parisien Moussa Diaby, qui s’est faufilé entre les défenseurs dans un trou de souris.

”On a une bonne complicité, on peut encore progresser”, reconnaissait Adli à la sortie du match. Le trio aurait pu en mettre quatre avec plus de justesse. Sa vitesse peut créer des problèmes à Burgess, Kandouss et Van Der Heyden. La ligne arrière de l’Union excelle dans le jeu aérien… mais ce n’est pas du tout la façon de jouer de Leverkusen. C’est simple, il n’y a pas eu un seul centre pour Wirtz, Diaby et Adli, qui aiment combiner au sol et permuter tout au long du match.

3. Une confiance retrouvée, mais sans excès

Leverkusen n’est plus l’équipe dans le creux qui perdait 1-0 à Bruges en septembre et se prenait 4-0 contre le Bayern, provoquant la fin du mandat de Gerardo Seoane. Ce Bayer est dans une spirale victorieuse, et a même battu le Bayern à la mi-mars. L’équipe d’Alonso transpire la confiance, portée par un stade rempli (30 000 spectateurs) et qui le sera à nouveau jeudi contre l’Union. Samedi, elle a démarré pied au plancher pour étouffer Francfort… quitte à laisser parfois des espaces dans le dos du duo du milieu Palacios-Andrich.

guillement On a vu ce qu'a réalisé l'Union contre Berlin

Leverkusen est bien le favori du quart de finale, quoi qu’en disent les Allemands. “Peut-être sur papier”, nous répond l’ex-Brugeois Odilon Kossounou, titulaire en défense, “mais attention, on a vu que l’Union a sorti Berlin en gagnant 3-0 et ça doit nous mettre en garde”. “Tout est possible, maintenant, on est dans un bon moment”, estime Adli. “On démarrera le match contre l’Union avec la même mentalité, en voulant gagner, mais ce sera compliqué et je ne nous vois pas forcément comme favoris ; il ne faut pas oublier qu’on a des faiblesses.” “Je n’ai pas oublié qu’on était perçu comme favoris aussi face aux Young Boys de Berne il y a deux ans (NdlR : en barrages) et qu’on a été sortis”, se souvient Diaby.