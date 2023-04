DIRECT | Anderlecht – Westerlo : Raman et Arnstad titulaires, les Mauves n’ont plus le droit à l’erreur (0-0)

La splendide inspiration de Damien Marcq n’a pas fait des heureux du côté de Bruxelles. Suite à la victoire arrachée par Charleroi face à Zulte Waregem samedi (3-2), Anderlecht compte deux points de retard sur les Zèbres, actuels huitièmes. Les Mauves ne peuvent plus se permettre de perdre le moindre point s’ils veulent finir dans les Europe Play-offs. Ce dimanche, Anderlecht reçoit Westerlo, septième au classement et qui joue aussi sa place dans le top 8. C’est donc un match à six points qui prendra place à Bruxelles.