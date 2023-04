Suivez Charleroi - Zulte en direct dès 18.15 : Heymans remplacé par Badji, Marcq de retour

Les compositions probables

Morioka, Benbouali, Stulic et Van Cleemput sont blessés. Marcq et Nkuba sont de retour de suspension. D'Hollander devra se passer de Ciranni et Tambedou (blessés) ainsi que de Derijck (suspendu).

Charleroi : Koffi - Marcq, Knezevic, Andreou - Mbenza, Ilaimaharitra, Zorgane, Tchatchoua - Badji, Bayo, Hosseinzadeh.

Zulte : Bostyn - Lopez, Sissako, Fadera, Vossen, Ndour, Fila, Vormer, Miroshi, Willen, Gano.