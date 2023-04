Marc Wilmots : “Le niveau du championnat est meilleur qu’il y a trois ans”

Le Standard

”On a une équipe 50-50, et ça marche”

On vous revoit plus souvent à Sclessin depuis cette saison…

”Je voulais retourner au stade, pour me remettre à niveau par rapport au football belge. Le Standard, c’est mon club depuis que j’ai six ans, et Sclessin m’a toujours soutenu quand j’étais joueur. Cela me paraissait logique d’y retourner. J’ai pris un abonnement en tribune d’honneur. J’ai pu voir toutes les équipes du championnat et ça me permet aussi de revoir les anciens, comme Léon Semmeling, Jean Thissen, Guy (Vandersmissen).”

Quel regard portez-vous sur le Standard ?

”C’est une saison où personne ne savait où on allait, après l’ère compliquée de Venanzi. Il fallait laisser le temps aux nouveaux propriétaires de prendre leurs marques, et il faut souligner le rôle extra du public. Même quand on était battu, il applaudissait. L’âme du club est toujours là, et il faut tirer un grand coup de chapeau à Deila.”

On dit que c’est le meilleur transfert du Standard. Vous validez ?

”C’est le chef d’orchestre. Il a de la personnalité, il a amené son grain de folie, cela colle avec Liège où les émotions sont importantes. Mais il a aussi trouvé un système de jeu hybride performant. Il a un socle défensif, avec les trois derrière (Dussenne, Bokadi et Laifis), mais il a surtout installé, sur les côtés, deux joueurs très importants, avec Fossey et Dönnum. À la perte du ballon, on est à cinq derrière, mais en possession on passe à quatre, avec Zinckernagel qui rentre, et peut trouver Dönnum. Au milieu, Alzate et Cimirot savent doser, pour ne pas jouer trop haut. On a une équipe 50-50 : 50 % offensif avec les ailiers et les trois devant (Zinckernagel, Balikwisha et Ohio) et 50 % défensif. Le bon équilibre.”

guillement Pour la saison prochaine, il faudra du gabarit au milieu et un attaquant du style Slimani

Où le Standard peut-il terminer ?

”Vu d’où le club vient, c’est déjà bien d’être où il est en ce moment. Mais c’est le Standard, donc on en voudra toujours plus. On a gagné presque tous les matchs du top à Sclessin, le public est content. La saison prochaine, il faudra être dans le Top 6, mais il faudra quelques ajustements. Au milieu, il manque du gabarit. Cimirot, Alzate, Balikwisha, c’est un peu le même profil physique. Un joueur comme Onana ferait du bien, pour densifier le milieu. On a vu, contre l’Union (2-3), comment on s’est fait démonter parce qu’on a manqué d’impact. Devant, il faudra aussi un vrai attaquant, dans le genre Slimani.”

Noah Ohio commence à prendre ses marques. Qu’en pensez-vous ?

”S’il travaille, il va devenir emmerdant pour tout le monde. Sur le deuxième but, à Ostende, c’est comme Romelu (Lukaku), dans l’attitude et la finition. Il demande toujours la profondeur, mais il doit encore soigner ses appels. Contre Westerlo, il a bien joué en remise. S’il parvient à être constant, bon dans le jeu dos au but, qu’il progresse dans son jeu de tête, il sera vraiment pas mal.”

Marc Wilmots, avec Pierre Locht, le CEO du Standard, est abonné depuis cette saison et a vu tous les matchs à Sclessin. ©VKA

Entraîner le Standard reste-t-il une envie ?

”J’ai toujours été clair à ce sujet : je n’entraînerai plus jamais un club en Belgique, sauf un. Mais il faut des conditions : s’il a besoin de moi et qu’on me le demande. Cela dépendrait du moment, des conditions, du projet. Mais entraîner le Standard pourrait être un défi intéressant, le seul pour lequel je pourrais réfléchir.”

Le championnat

”On voit plus de jeunes”

Que pensez-vous du niveau du championnat ?

”C’est toujours un championnat intéressant, et le baromètre pour mesurer son niveau reste la Coupe d’Europe. On a trois clubs en quarts de finale (l’Union en Ligue Europa ainsi qu’Anderlecht et Gand en Ligue Europa Conference), c’est assez exceptionnel. Par rapport à ce que je voyais il y a trois ans, je trouve que le championnat est de meilleure qualité.”

On a trois clubs en quarts de finale, mais la troisième Coupe d’Europe n’a pas le même standing que dans les années 90…

”Mais dans les années 80 et 90, on était parmi les meilleurs d’Europe, on faisait partie du gratin. Au niveau de l’intensité, l’Angleterre et l’Allemagne sont encore au-dessus, et l’Espagne, l’Italie et la France aussi. Mais avec les Pays-Bas, on est le 6e ou 7e championnat.”

Mais les clubs hollandais sont plus performants encore en Coupe d’Europe…

”L’Ajax a une culture de la formation, un sens de l’anticipation qu’on n’a pas encore. Mais cela vient. Il y a des jeunes qui sortent de plus en plus, et de plus en plus tôt. Regardez Vermeeren à l’Antwerp ou Spileers à Bruges. Après, je peux comprendre un entraîneur qui pense aussi à sa place, et va mettre un joueur de 27 ans, plutôt qu’un jeune. L’entraîneur, il n’a pas cinq mois. Mais quand j’entends qu’un gars comme Onana, on lui a dit qu’il n’était pas assez bon pour Zulte Waregem, je me dis que le responsable qui a lâché ça, il faut l’enfermer.”

Le consultant

”Je laisse la possibilité ouverte”

Combien de matchs regardez-vous par week-end ?

”J’essaie d’en voir trois ou quatre par week-end, notamment pour préparer La Tribune.”

Votre rôle à La Tribune pourrait-il évoluer ? Pourriez-vous à nouveau être consultant sur les matchs ?

”Quand la RTBF m’a contacté, j’ai donné mon accord pour intervenir à La Tribune, mais j’ai tout de suite précisé : la condition c’est que Philippe (Albert) reste numéro un sur les Diables. Ma deuxième condition était que je me laisse le temps de voir comment ça se passe. Et c’est finalement assez chouette. Consultant sur les matchs (NdlR : la RTBF a les droits pour les Coupes d’Europe en plus de l’équipe nationale) ? Je laisse cette possibilité ouverte pour la saison prochaine.”

Avez-vous toujours l’ambition d’être entraîneur ?

”Je laisse tout ouvert, j’ai mandaté des gens qui travaillent pour moi, on regarde. J’ai eu des propositions pour reprendre des équipes dans le Moyen-Orient, mais sans plus. On m’a souvent dit qu’à partir de 60 ou 65 ans, c’était le moment d’en profiter. Disons que je prends dix ans d’avance (sourire). J’ai pas mal bourlingué, je n’ai pas vu ma famille, au complet, depuis un petit temps. On passe des moments magiques. Entraîneur, ça m’intéresse toujours. Mais il faut le bon projet, en début de saison.”

L’équipe nationale

”Cela me rendait malade de voir Yannick courir vers l’arrière”

Quelle impression vous a laissé l’équipe nationale version Domenico Tedesco ?

”Contre la Suède c’était pas mal, mais la Suède était catastrophique. Contre l’Allemagne, j’ai apprécié le 4-2-3-1, avec un milieu renforcé, De Bruyne plus libre et Carrasco… Cela me rendait malade de voir Yannick courir vers l’arrière. Ses qualités, c’est le un contre un, les duels, les assists. Le nouveau sélectionneur a compris cela. On a un problème de latéraux, mais on avait aussi ce problème quand j’étais sélectionneur, ce n’est pas nouveau. Theate est une belle découverte et il fait 80 % du job, pour permettre à Yannick de se concentrer sur son travail offensif.”

Arrière latéral, c’est un poste difficile à former ?

”C’est un souci pour beaucoup de monde, mais j’ai l’impression que le but, maintenant, c’est d’être toujours offensif, même pour les latéraux. Or, que demande-t-on à un arrière latéral, d’abord ? De défendre. L’adversaire, quand il voit les qualités offensives qu’on a, avec Lukaku, De Bruyne, Carrasco, il ne va pas sortir souvent. Mais il faut savoir bien défendre, et mettre les joueurs à leur place, ce que le sélectionneur a fait. On va se qualifier pour l’Euro, puis ce sera à nouveau la grande question : va-t-on gagner l’Euro ?”

Et qu’en pensez-vous ?

”Gagner un grand tournoi, ça tient à pas grand-chose. Un quart de finale, c’est l’objectif qu’on doit se fixer. Après, c’est du bonus, et tout le monde veut gagner évidemment. Mais dire : on va gagner ou on doit être capable de gagner un grand tournoi ? Restons calmes.”