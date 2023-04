De retour dans le trio défensif après avoir purgé sa suspension, il n’a pas vécu une rencontre facile avec le grand Gano dans les parages. Il se fait éliminer un peu facilement par Fadera sur le 2-2 (80e) mais le repli défensif de ses équipiers était inexistant. Sa superbe frappe enroulée offre une victoire précieuse et un peu inespérée à Charleroi (3-2, 90e+6).

Koffi 6 Il a vu plusieurs ballons tendus traverser son rectangle puis s’est retrouvé impuissant devant Ndour (0-1, 28e) et Fadera (2-2, 80e). Superbe main ferme face au même Fadera (29e).

Andreou 2 Sa nonchalance devant Fadera lui coûte une première énorme frayeur (7e) mais il se reprend en contrant la frappe de Gano. Pas suffisamment appliqué dans ses placements et ses relances, dont celle à l’origine du 0-1, ce qui a décidé Felice Mazzù à le sortir dès la 33e minute pour Kayembe 6 qui a amené quelques centres malgré son rôle strictement défensif.

Knezevic 6,5 Il a commencé à gauche du trio défensif avant de passer à droite lorsque Kayembe est monté au jeu à la demi-heure. Solide des deux côtés. Il a reçu son quatrième carton jaune et a osé quelques projections.

Tchatchoua 5 Confirmé dans le couloir droit malgré le retour de suspension de Nkuba. Du mieux dans ses centres, dont ceux qui ont amené le danger (2e et 45e). Il a cédé sa place à la 63e minute à Nkuba 5 que l’on a connu plus en réussite dans ses tentatives. Bon retour défensif (89e).

Ilaimaharitra 6 Quelques gestes pour haranguer ses équipiers au fil du match. Une passe décisive parfaite vers Mbenza (2-1, 73e).

Zorgane 6 Souvent disponible, c’est encore et toujours lui qui était à la manœuvre dans l’entrejeu. Il pense parfois trop vite pour ses équipiers. Un peu plus de déchets.

Adem Zorgane entre Sissako et Vormer. ©PCR

Hosseinzadeh 5 Peu vu en première mi-temps. On le sent appliqué et plein de bonne volonté mais son jeu manque d’étincelle et d’audace. Remplacé à la 63e minute par Heymans (6) très remuant en soutien des deux attaquants, mais il oublie sa course vers l’arrière sur le 2-2.

Mbenza 6 Un coup franc sur Bostyn avant la pause (39e) puis nettement plus d’activités après. Quelques belles infiltrations en dribble avant de conclure du bout du pied devant Bostyn (2-1, 73e).

Badji 6,5 Sonné après un solide duel aérien avec Miroshi (3e), ce qui ne l’a pas empêché de réaliser un match complet et courageux. Énormément d’efforts, de décrochages et d’abattage. Sans un réflexe de Bostyn, sa demi-volée faisait mouche (82e).

Bayo 6 Il loupe complètement sa reprise du pied droit au grand rectangle (19e). Ses décrochages n’ont pas toujours été très efficaces mais l’Ivoirien était au bon endroit pour pousser le ballon au fond (1-1, 68e). Sa reprise surpuissante fracasse la transversale (90e).

Felice Mazzù 5 Ses changements en cours de match traduisent autant sa bonne réactivité que la mauvaise prestation de certains titulaires.