Portrait : Louis Derwa, de l’attaque à la défense

Pour augmenter vos chances de croiser Louis Derwa entre son cabinet bruxellois et les auditoires de l’Ephec (École pratique des hautes études commerciales) où il est chargé de cours, mieux vaut voguer autour d’un terrain de football du Brabant wallon. Un sport qu’il a pratiqué à un bon niveau aux quatre coins de la Wallonie : au White Star dès l’âge de 9 ans, à Tilleur durant ses études de Droit à l’université de Liège, à l’Olympic Charleroi jusque dans les divisions nationales, puis Liedekerke, Scup Jette et, plus proche de chez lui, à Braine-l’Alleud. Un attaquant qui a terminé milieu défensif.