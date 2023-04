Deila ne sait pas s’il sera le coach du Standard la saison prochaine : “Je n’ai pas eu de contact avec Bruges… mais je suis quelqu’un d’impatient”

Du côté du Standard, on n'a pas été contacté par le Club de Bruges qui, s'il veut s'attacher les services de Ronny Deila, devra débourser plus de 2M€. Mais on sait aussi qu'il sera difficile de retenir le T1 norvégien si ce dernier est décidé à partir. Pour le moment, le T1 du Standard semble en position d'attente. “J’ai un contrat de trois ans et pour l’instant, il n’y a pas de raison que je ne sois pas là la saison prochaine. Je suis heureux et je sens que l’équipe progresse et fait de belles choses. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je peux être limogé dans deux semaines.”

guillement "Fergal Harkin, Pierre Locht et moi attendons des réponses claires"

Dans une interview accordée au Laatste Nieuws, Pierre Locht a indiqué que le budget de la saison prochaine serait sensiblement le même que cette saison. De quoi refroidir Deila ? “Il y a d’une part, ce qu’on veut faire et d’autre part ce qu’on peut faire. En vendant un joueur pour une belle somme ou en se qualifiant pour l’Europe, beaucoup de choses peuvent changer. La différence serait énorme. On s’est beaucoup amélioré ces derniers mois mais nous ne sommes que sixièmes. Par rapport à d’où nous venons, c’est très bien. Mais par rapport aux attentes d’un club comme le Standard, ce n’est pas suffisant. On doit pouvoir investir plus pour pouvoir réaliser. Fergal, Pierre et moi souhaitons des réponses claires à ce propos.”

En l’écoutant, on a l’impression que Ronny Deila est à la croisée des chemins. Soit il reste au Standard pour jouer le titre, soit il s'en va. Il n’acceptera pas une deuxième saison de transition. “Ce n’est pas tout noir ou tout blanc”, répond-il lorsqu’on lui expose les choses de cette manière. “Il y a également une troisième option qui existe : faire partie du développement du club. En pensant à l’idée de vivre une soirée européenne à Sclessin, j’ai des frissons. Je sais aussi qu’il n’y a pas beaucoup de clubs comme le Standard. Mais je sais aussi que je suis quelqu’un d’impatient, qui veut gagner”

À commencer par ce dimanche, face à Genk.