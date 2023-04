Avant Zulte, les remous de la CBAS ne perturbent pas Felice Mazzù : “Il n’y a plus rien qui me pollue”

”C’est une équipe qui change souvent de système en cours de match, analyse Felice Mazzù. Mais le plus important, c’est de s’appuyer sur ce qu’on nous on réalise. On n’a pas envie de trop donner d’infos sur l’adversaire aux joueurs pour ne pas les perturber.”

Bager incertain

Pour cette rencontre ô combien importante, le technicien peut compter sur le retour de Nkuba et Marcq après leur suspension et sur le retour à 100 % de Kayembe. “Pour être honnête avec vous, la seule incertitude réside autour de Jonas (Bager). Les autres sont prêts à démarrer la rencontre.”

Des maux de tête risquent de se poser au vu des choix à faire. Qui de Heymans ou Badji commencera la rencontre ? “L’important, c’est de trouver les bonnes complémentarités. On parle souvent du duo Badji-Bayo mais il ne faut pas oublier Heymans. Je l’ai ai vu tous les trois cette semaine d’ailleurs pour les féliciter.”

Tous les voyants sont au vert. Et même l’affaire Charleroi-Malines devant la CBAS ne touche pas les têtes des Carolos. “Il n’y a plus rien qui me pollue. Je suis juste concentré sur le match de samedi.”

Une rencontre qui pourrait permettre à Charleroi de concrétiser un peu plus ses envies d’Europa playoffs.