Une affiche entre deux équipes aux ambitions diamétralement différentes à trois journées du terme de la phase classique : la huitième place pour le Sporting et le maintien pour le Essevee. Moment tout de même un peu spécial pour le Français, qui sait qu’il pourrait, en cas de victoire, envoyer définitivement son ancien club en deuxième division selon le résultat d’Eupen quelques heures plus tôt.

Se relancer après l’échec à Gand

S’il a vu l’option dans son contrat à Charleroi être levée en début de semaine (jusqu’en 2024), avec une grande joie et une détermination intacte, le Français (34 ans) n’en oublie pas les trois saisons et demie passées à Zulte Waregem, entre janvier 2018 et l’été 2021. Un total de 69 matchs qu’il a terminé avec le brassard de capitaine, rien de moins. Pour autant, son séjour au stade Arc-en-ciel ne fut pas tout rose. Flashback.

guillement J’ai d’excellents souvenirs avec Gianni Bruno et lui.

À la mi-saison, en 2018 donc, il débarque à Zulte Waregem accompagné de Hamdi Harbaoui avec pour mission d’aider le club à se maintenir. Objectif atteint, malgré cinq apparitions seulement, la faute, partiellement, à une mononucléose contractée quelques mois après la naissance de ses enfants. Une situation d’autant plus compliquée à vivre que Damien Marcq restait sur un échec sportif majeur à Gand et qu’il espérait se relancer au Essevee.

Le Français aura joué 69 rencontres pour le Essevee. ©Twitter Zulte

Il devra attendre le début de la saison suivante pour renfiler le costume de titulaire à part entière. “J’appréciais son profil, son jeu de position, sa compréhension tactique, sa communication, sa mentalité et son abnégation”, louange Francky Dury, mythique entraîneur de l’époque, mais avec qui la relation ne sera pourtant pas sans remous et qui enverra même le Français en Réserve à plusieurs reprises.

“C’était surprenant parce qu’il avait tout d’un leader et il était rassurant sur un terrain. On n’a pas bien compris, commente Antoine Colassin, prêté par Anderlecht à Zulte Waregem lors de la saison 2020-21. Son accent anglais n’était pas terrible mais j’ai d’excellents souvenirs avec Gianni Bruno et lui (rires). C’est un gars en qui on peut avoir confiance, et c’est important dans un vestiaire. ”

guillement Bien sûr qu’il n’était pas content d’être en tribune ou sur le banc, mais il est toujours resté professionnel.

En 2018-19, les résultats ne suivaient déjà pas trop (une seule victoire en douze rencontres) et Marcq a alors goûté au banc. L’exercice suivant sera également bipolaire avec “seulement” seize matchs disputés en championnat. “Son expérience l’a aidé à gérer et surmonter les périodes plus compliquées, glisse son ancien équipier Olivier Deschacht. Bien sûr qu’il n’était pas content d’être en tribune ou sur le banc, mais il est toujours resté professionnel et charismatique, comme il l’est encore à Charleroi aujourd’hui. ”

guillement Ses mots m’avaient impressionné. Il avait été très dur mais juste.

Au total, Damien Marcq aura porté le maillot vert et rouge à 69 reprises (2 buts, 3 passes décisives). Son aventure à Zulte Waregem aura ressemblé aux montagnes russes mais il terminera avec le brassard de capitaine.

“Je me souviens très bien du discours qu’il a tenu à la mi-temps lors d’un déplacement à Ostende (NdlR : le 25 octobre 2020), rembobine Dury, élogieux aujourd’hui. On était mené 3-0. Ses mots m’avaient impressionné. Il avait été très dur mais juste. J’ai vu le Damien que j’aime et reconnu la valeur de sa personnalité. Quelques semaines plus tard, j’en ai fait mon capitaine, définitivement. ”

Capitaine mais pas prolongé

Comme souvent dans le football, le définitif s’est transformé en éphémère. Le club n’a pas trouvé d’accord avec le Français, dont le contrat aux normes gantoises ne sera finalement pas prolongé. Il signera gratuitement à l’Union SG, avec la suite que l’on connaît.

Aujourd’hui, Marcq vit une deuxième jeunesse au cœur de la défense carolo, tandis que le Essevee a quatre orteils en deuxième division. Le ciel s’est assombri au-dessus du stade Arc-en-ciel.