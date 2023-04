Comment le Standard a fait évoluer son jeu

Ce qui avait fait la force liégeoise, durant la première partie de la saison, était la projection rapide vers l’avant. Les trois buts marqués contre l’Antwerp, en moins de dix minutes, et les trois contre le Club Bruges, quelques semaines avant, avaient été, pour certains, des phases à trois passes, très efficaces. Le Standard, avant la trêve de la Coupe du monde, était une équipe capable de subir, pour mieux plonger dans le dos de la défense adverse, et punir.

Mais Ronny Deila savait qu’il ne pouvait pas tenir une saison sur ce mode-là, conscient que les adversaires allaient s’adapter, ce qu’ils ont fait avec le temps, et assez rapidement. Le technicien norvégien a bien tenté de revoir sa structure, mais le passage à une défense à quatre, testée pendant le stage hivernal, était trop délicat, faute de réels arrières latéraux. Si le début d’année a encore été mis à profit pour tester, la ligne semble plus claire depuis quelques semaines.

20 passes de suite contre Westerlo

Le Standard n’est plus uniquement cette équipe qui pousse l’adversaire à la faute, ou profite de ses percées rapides. Il est aussi devenu une formation capable de faire le jeu, et de l’imposer, parfois. À Ostende, en plus de gagner les deuxièmes ballons, une obligation, les Rouches ont su proposer lors de la première demi-heure des séquences de possession où les lignes de courses et les lignes de passes étaient bien établies.

Cette attitude avait déjà attiré l’attention contre Westerlo, et il revient cette phase de plus de deux minutes, en début de rencontre, où les Liégeois avaient multiplié vingt passes d’affilée. Outre la possession, ce sont les décalages que parviennent à mieux créer Alzate et ses équipiers qui marquent une évolution. Le médian colombien, avec Gojko Cimirot à ses côtés, a su trouver la bonne dynamique pour installer le Standard dans un autre registre.

Les relais entre Aron Dönnum et Philip Zinckernagel, s’ils ont pu être parfois téléphonés, sont aussi devenus, avec le temps, des alternatives utiles, dans un système qui est passé au 3-4-3, avec une animation différente. Outre une équipe-type, c’est donc un style plus “construit” qu’a su amener Deila. Cela lui donne d’autres atouts pour maîtriser un adversaire, ou le surprendre. C'est utile dans la course au Top 8 puis pour bien se placer en Europe playoffs.

La même équipe quatre fois de suite : une première

Gojko Cimirot amène plus d'équilibre, avec Steven Alzate à ses côtés. Il est (re)devenu un homme de base.

Il y a quelques semaines, neuf joueurs se dégageaient nettement dans la hiérarchie pour former l’ossature du Standard : Bodart, Dussenne, Bokadi, Laifis, Fossey, Alzate, Dönnum, Balikwisha et Zinckernagel étaient les “gars sûrs” de Ronny Deila.

Désormais, avec Cimirot pour épauler Alzate, et Ohio pour animer l’attaque, ils sont onze, depuis quatre matchs, et cela fait une équipe-type. À Ostende, Deila a aligné la même formation de départ que contre Westerlo, au Club Bruges et contre Zulte Waregem. Et tout porte à croire que, sauf blessure ou maladie, ce sera le même onze contre Genk, ce dimanche.

C’est la première fois de la saison que l’entraîneur norvégien reconduit la même équipe sur une période aussi longue. En début de saison, il avait aligné trois fois de suite la même escouade dans un enchaînement Genk, Cercle Bruges puis Westerlo. Pour donner une autre idée de la rareté de la chose : la dernière fois que le Standard a aligné quatre fois de suite la même équipe, c’était à cheval sur novembre 2018 et janvier 2019. L’équipe, à l’époque : Ochoa ; Fai, Vanheusden, Luyindama, Laifis ; Cimirot, Marin ; Mpoku, Carcela, Djenepo ; Emond.