Noah Ohio s’est offert un premier doublé chez les pros pour bien lancer le Standard: "Tout le monde dit que le coach, c’est mon père"

D’entrée de jeu à la Côte, Ohio a pris un vilain coup au mollet qui l’a contraint à rester au sol. Quelques instants plus tard à peine, le n°10 du Standard a repris – de manière peu orthodoxe – le centre d’Aron Donnum pour ouvrir le score. Initialement compté comme un but contre son camp de Mataj Rodin, le but lui a finalement été attribué. Il ne lui a fallu que trois minutes, ensuite, pour creuser l’écart, prenant parfaitement la profondeur. “Évidemment que le premier but doit m’être accordé, le ballon rentrait dans le but, a-t-il confié samedi, n’étant pas encore certain que ce premier doublé en pro soit validé. Ce but est certainement pour moi. Et le deuxième aussi (rires). Oui, le second est plus beau.”

Les repas de maman

Non repris avec l’équipe U21 des Pays-Bas la semaine dernière, Ohio a bien profité de la trêve internationale. D’autant plus que Ronny Deila a accordé une semaine de repos à ses joueurs. “Même si nous n’aurions probablement pas dû y avoir droit vu le match à Zulte, a avoué le Néerlandais. Je suis rentré à la maison avec la famille. Ma maman m’a préparé à manger, j’ai vu des amis que je ne vois pas souvent. Ça m’a fait du bien de ne plus avoir la tête à 100 % dans le football.”

Lors des six derniers matchs, Ohio a été décisif à six reprises. Reste que ces deux réalisations sont les premières depuis que Deila l’a recadré au Club Bruges, quand il a montré son mécontentement lors de son remplacement. “Le coach me fait confiance, dit l’attaquant. J’ai droit à mes minutes. Oui c’est vrai, le coach est souvent derrière moi (rires). À l’entraînement, nous faisons beaucoup d’analyse vidéo. J’ai en besoin en tant que jeune joueur. Tout le monde dit que le coach, c’est mon père (rires). J’ai souvent droit à ce commentaire.”

Ohio commence à faire ressortir ses qualités, après une première partie de saison plus compliquée. “La première phase était difficile. Les deux blessures ne m’ont pas facilité la tâche. Ce n’était pas une période facile. La trêve hivernale m’a fait du bien. Et puis j’ai marqué quelques buts avec les U23 (le SL16), ce qui m’a donné confiance. Je joue bien, mais je peux faire mieux.”

Pourquoi pas dès la semaine prochaine à Genk?