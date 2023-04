Pro League : Genk s'impose 2-1 face à OHL et compte six points d'avance sur l'Union

À la reprise, OHL s'est affiché un peu plus haut sur la pelouse. Cela n'avait pas généré d'action significative quand Mario Gonzalez s'est retrouvé seul devant le but. Alors que l'Espagnol avait manqué l'égalisation, le VAR a alerté l'arbitre, qui a accordé un penalty transformé par Thorsteinsson (56e, 1-1). Les visités sont repartis de l'avant. Après les ratés d'Aly Samatta (65e), d'Yira Sor (74e) et coup sur coup de Paintsil et Ait El Hadj (84e), Trésor leur a donné la victoire sur coup franc magistral (87e, 2-1).