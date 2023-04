Bien lancé en profondeur, Gianni Bruno a climatisé tout le stade Duden en une action ! Il a crocheté parfaitement son opposant avant de placer une frappe imparable pour Moris. L'Union était donc dos au mur.

Ils ont commencé à attaquer sans relâche. Et ils ont été récompensés sur un but chanceux sur coup-franc de Teuma. La frappe du Maltais a été déviée par le mur et a terminé sa course au fond des filets.

Par après, ils ont eu plusieurs occasions de mener au score. Adingra et surtout Vertessen ont d'ailleurs raté des grosses occasions pour mener 2-1. C'est finalement Puertas qui a permis aux Bruxellois de passer devant sur une très belle frappe à l'entrée de la surface !