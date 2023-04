La colère froide de Jean-Sébastien Legros, après la débâcle de Seraing contre Gand (0-5) : "Cela ne restera pas sans conséquence”

guillement Certains ont fait preuve d'égoïsme.

Bien sûr, Gand est une équipe d’un autre calibre. Mais vu le contexte, le T1 liégeois attendait au moins que ses joueurs ne lâchent pas. C’est pourtant ce qu’ils ont fait en seconde période. “Je ne peux pas être fier de mon équipe après une telle prestation”, répond-il après avoir pris de longues secondes pour choisir ses mots, dans une colère froide. “On est sur la corde raide depuis des semaines. Malgré des résultats compliqués, on montrait des choses intéressantes, un état d’esprit accrocheur ces derniers temps. Mais ce qui devait arriver est arrivé : la corde a complètement pété. Je suis triste pour certains garçons qui ont du mérite et ont été lâchés par d’autres, qui ont fait preuve d’égoïsme, de repli sur eux-mêmes et je ne peux pas supporter ça. À chaud, je dois rester calme, mais ce que j’ai vu me déçoit profondément. Et cela ne restera pas sans conséquence.”

On peut se demander si Sissoko, en faute sur les deux premiers buts ; Marsoni, qui tente un petit pont à la base du 0-3 ; ou des Marius et Vagner, inexistants devant, auront droit à encore beaucoup de minutes sur les trois derniers matchs. “Il va falloir bien réfléchir à cela en interne dans les prochains jours”, conclut le T1. Même si Seraing n'est pas mathématiquement condamné vu la défaite d'Eupen contre Gand, préparer 2023-24 est tout ce qu’il lui reste.

Gift, Cuypers… et Tissoudali : Gand rayonne

Côté gantois, c'est un quatrième succès consécutif en championnat et une quatrième place renforcée. “Chapeau à mes joueurs d’avoir sorti un match d’une telle qualité sur une pelouse rendue aussi difficile par la pluie. Je suis très fier d’eux”, salue un Hein Vanhaezebrouck qui a pu, à nouveau, compter sur deux buts de Gift Orban et deux autres d’un Hugo Cuypers qui est le nouveau meilleur buteur du championnat (18 goals). Pour couronner le tout, Tarik Tissoudali, absent des pelouses depuis juillet (ligaments du genou), a fait son grand retour. Tous les feux sont au vert, pour les Buffalos qui feront face à un test autrement compliqué, samedi prochain, contre l’Union Saint-Gilloise.

SERAING : Dietsch ; Sambu, Mbow, Tshibuabua, Lepoint, Poaty ; Vagner (67e Mvoué), Bunchukov (46e Lahssaini), Sissoko (67e, Cachbach), Kilota ; Marius (69e, Ifoni).

GAND : Nardi ; Castro Montes, Torunariga, Okumu ; Samoise (69e Hauge), De Sart (69e Hong), Odjidja-Ofoe, Kums (86e Agbor), Fofana (86e Fernandez) ; Orban (69e Tissoudali), Cuypers.

Arbitre : Alexandre Boucaut.

Avertissement : Orban.

Les buts : 18e et 52e Gift (0-1, assist : Odjidja-Ofoe et 0-2), 54e Cuypers (0-3, assist : Gift), 62e Torunarigha (0-4, assist : Okumu), 77e Cuypers (0-4, assist : Odjidja-Ofoe)