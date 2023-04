Si le soleil présent au coup d'envoi pouvait laisser espérer un bon match, le début de rencontre n'a pas été brillant à l'image de Mats Rits dont la frappe sur un centre à l'aveugle de Tajon Buchanan a pris la direction du poteau de corner (7e). Le Club était toutefois plus convainquant et sur un service de Clinton Mata, Buchanan a vu son tir être contré par David Bates (12e). Suite à l'intervention du VAR, les Blauw & Zwart ont hérité d'un penalty pour une faute de main de Dimitri Lavallée, que Lang a transformé (16e, 0-1). Sur une belle ouverture de Rits, le Néerlandais a une nouvelle fois brièvement provoqué le public malinois en plaçant le ballon dans l'angle opposé après s'être isolé face à Yannick Thoelen (20e, 0-2). Les Brugeois avaient bien la situation sous contrôle même si Julien Ngoy et Alessio Da Cruz n'ont pas dévié le ballon sur un centre de Nikola Storm (34e).

A la reprise, la première reprise cadrée malinoise signée par Geoffry Hairemans a manqué de puissance pour ennuyer Simon Mignolet (48e). Par contre, Thoelen a repoussé des poings une frappe de Hans Vanaken avant de contrer Ferran Jutgla sur le rebond (55e). Le gardien anversois n'a pas eu la même présence lorsque Mechele a repris de la tête un centre de Mata (68e, 0-3). La rencontre s'est alors acheminée tranquillement vers sa fin.