L’Union de Geraerts prête à attaquer la dernière ligne droite : "On sait que la pression va augmenter"

Tous les voyants sont au vert à l’Union. En course pour une historique demi-finale de Ligue Europa, le club bruxellois est bien placé dans la roue de Genk en vue de la lutte pour le titre. Avec seulement trois points de retard sur les Limbourgeois, les hommes de Karel Geraerts veulent rêver du sacre en fin de saison. "Nous devons viser le plus haut possible tout en gardant les pieds sur terre, avance le T1. En début de saison, beaucoup pensaient que la saison de confirmation allait être difficile. Finalement, nous sommes déjà qualifiés en Champions play-off tout en ayant atteint les quarts de finale de la Ligue Europa et la demi-finale de Coupe de Belgique… Il faut bien voir tout ce qui a déjà été réalisé, on ne nous l’enlèvera pas."