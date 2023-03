L’homme en forme Jan Vertonghen adore aussi le cyclisme : “J’espère que Vanmarcke gagnera le Ronde”

Sa vente aux enchères : Lukaku devance KDB

”Je suis bouleversé après une visite d’hôpital”

En collaboration avec la plateforme d’enchères Vavato, la “Jan Vertonghen Foundation” a mis en vente les maillots officiels et signés des 26 Diables rouges qui ont participé à la Coupe du monde. La vente a généré 18 155 euros. Le maillot de Lukaku a rapporté 2 300 euros. Il devance De Bruyne et… Vertonghen. “C’est vrai ? Je suis le troisième ? Cela doit être l’offre que j’ai faite moi-même, sourit Vertonghen. Je n’ai pas dû insister auprès de mes coéquipiers pour recevoir leur maillot. Non, je n’ai pas de maillots d’adversaires. Au Qatar, je n’avais pas l’humeur pour leur proposer un échange.”

La Fondation Jan Vertonghen tente de créer un environnement plus agréable pour des enfants malades, en construisant des plaines de jeu et en réalisant des peintures murales. Et elle organise des journées sportives, y compris pour enfants handicapés, et des visites à des hôpitaux. Vertonghen n’aide pas seulement des hôpitaux flamands. Avec les 45 000 euros que ses trois ventes ont rapportés en trois ans, il a également donné un coup de main à la Clinique CHC MontLégia à Liège. “Quand je rentre chez moi après une visite de deux heures à des enfants malades dans un hôpital, je suis bouleversé. Cela me fait chaud au coeur de recevoir des messages enthousiastes de parents par après.”

Vertonghen a déjà vendu des maillots de Kane et d’Eriksen de sa période à Tottenham, mais le maillot qui a rapporté le plus jusqu’à présent – 10 000 euros – en est un de Maradona, qui lui a été offert par Dries Mertens. “Même quand j’aurai terminé ma carrière, je poursuivrai cette fondation. C’est devenu une passion. L’idée a mûri après une visite un hôpital avec l’Ajax. Et quand j’ai joué mon 100e match en équipe nationale, je trouvais que je devais faire quelque chose.”

Il ne pourra pas suivre le Tour des Flandres

”Je m’informerai à la mi-temps”

Ce dimanche sera un jour particulier pour Vertonghen. En tant que grand amateur de cyclisme, il sera sur le terrain à Eupen pendant l’arrivée du Tour des Flandres. “J’ai demandé à notre président (Wouter Vandenhaute, l’organisateur de la course) s’il ne savait pas faire du lobbying pour changer l’heure du match. Elle ne lui plaisait pas non plus. Notre entraîneur Riemer a dit qu’on pouvait regarder la course dans le car ? D’accord. Mais à 14 heures, le final de la course n’aura pas encore débuté. J’ai déjà dit aux physiothérapeutes et aux médecins qu’ils devaient me dire quoi au repos. Du moins, si on n’est pas menés au score.”

Qui de van Aert, van der Poel ou Pogacar est son favori ? “J’ai une énorme admiration pour les trois, mais je ne suis pas supporter d’un des trois en particulier. Je prends plus plaisir à regarder la course de cette façon.”

Vertonghen préfère qu’un autre que ces trois gagne. “J’espère que ce sera Sep Vanmarcke… pour mon équipe de Cycling Manager. Jusqu’à présent, Sep m’a fait gagner beaucoup de points. Je joue contre le staff médical d’Anderlecht. Merci de noter dans votre article que je suis premier (rires).”

Vertonghen lors de son dernier match avec Anderlecht, contre OHL. Kiyine s'apprêtait à frapper un coup franc, qui passerait de justesse à côté. ©VKA

La lutte pour les playoffs

”Ce serait fou de devoir arrêter le 23 avril”

Dimanche, il ne pourra pas trop penser au cyclisme entre 16 et 18 heures, parce qu’Anderlecht est obligé de gagner à Eupen pour rester dans le top 8. “Je ne vais pas dire qu’on doit gagner nos quatre derniers matchs pour nous assurer d’une place dans les Europe playoffs, mais on doit quand même battre Eupen et Westerlo avant d’aller à Genk. Si on ne gagne pas à Eupen, notre tâche se compliquera fameusement. J’ai jeté un coup d’œil sur le calendrier. Si on n’est pas dans le top 8, notre saison se termine le 23 avril. C’est fou…”

Anderlecht doit se passer de Verschaeren, qui s’est déchiré les ligaments croisés. “Cela m’a fait très mal de le voir se blesser. Il jouait très bien. Et il était un des joueurs les plus importants de l’équipe. En plus de cela, c’est un véritable amateur de foot. C’est surréaliste de se dire qu’il ne jouera plus avant 2024.”

guillement "Non je n'ai pas appris Onana à jouer aux cartes. Cela ne doit pas être rigolo quand il perd..."

Les victoires des Diables

”La meilleure demi-heure en 16 ans”

Vertonghen a savouré les deux victoires avec l’équipe nationale. Surtout la première demi-heure contre l’Allemagne l’a impressionné. “Après mon remplacement à la mi-temps à Cologne, je me suis mis à réfléchir si on avait déjà atteint ce niveau de jeu depuis que je suis Diable rouge, il y a 16 ans. Je crois que la réponse est non. On a joué un football de rêve, avec des buts construits depuis la défense, une pression collective vers l’avant et énormément d’énergie.”

La patte du nouveau coach Tedesco était visible. “Le système avec quatre défenseurs nous permet de jouer plus comme une équipe. Dans le passé, on dépendait plus des qualités de certains individus.”

Pour la première fois depuis plus de 14 ans, il a dû se passer de son ami Toby Alderweireld. “Sur le terrain, Faes l’a très bien remplacé. Tout comme Theate et Onana, il a été impressionnant. Ils ont le profil idéal pour ce style de jeu avec beaucoup de vitesse et pression vers l’avant.”

En dehors du terrain, Alderweireld lui a manqué, vu qu’il n’a pas su jouer aux cartes. “J’ai dû passer plus de temps devant mon ordinateur que d’habitude. Il faut être quatre pour jouer aux cartes. Et vu que Dembele, Vermaelen, Thorgan Hazard et Vanaken n’étaient pas là non plus… Non, je n’ai pas encore appris le jeu de cartes à Onana. Cela ne doit pas être rigolo quand il perd une partie (rires)…”

Vertonghen en duel avec l'attaquant allemand Füllkrug.

Le brassard pour De Bruyne

”Je comprends Tedesco”

Vertonghen n’a pas reçu le brassard de capitaine. “Non, ce n’était pas vraiment une déception. Je m’y attendais un peu. De Bruyne, Lukaku et Courtois joueront plus longtemps que moi. Et quand Kevin joue bien, vous avez 99 % de chances que l’équipe joue bien. Un coach qui peut compter sur un De Bruyne qui a faim, réalise un gros coup.”

Embêté d’avoir été élu par Tedesco, De Bruyne est venu s’excuser auprès de Vertonghen. “Il n’était pas obligé de faire cela, mais j’ai fortement apprécié son geste. C’est un grand monsieur.”

Son avenir

”Anderlecht sera mon dernier club”

Vertonghen ne sait pas encore quand il arrêtera sa carrière. “Je ne pense pas encore à une prolongation de mon contrat qui se termine en juin 2024. Reposez-moi la question dans cinq mois. Physiquement, je me sens très bien. Ce n’était pas le cas quand je suis arrivé ici. Une chose est sûre : Anderlecht sera mon dernier club. Je sais que j’avais aussi dit cela à Benfica, mais les circonstances en ont décidé autrement…”