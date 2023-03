L’Union Saint-Gilloise va lever l'option pour transférer Koki Machida définitivement

Mais ce n’est pas tout. Le gaucher de 25 ans a aussi entendu en ce mois de mars la direction unioniste lui annoncer qu’elle levait bien l’option dont elle disposait dans le cadre de son prêt de 18 mois pour le transférer définitivement à Bruxelles. Ce transfert définitif, qui mettra Machida sous contrat pour 4 ou 5 saisons, coûtera 1 million € environ à l’Union, ce qui n’est pas cher payé vu le profil du joueur. Après une première moitié de saison noire, la faute à une vilaine blessure qui ne le quittait pas et l’obligeait même à rentrer se faire soigner au Japon, Machida voit enfin les nuages se dissiper.

Beau jeu de tête et qualités à la relance: Koki Machida a séduit, depuis son arrivée en Belgique en janvier 2022.

Celui qui avait montré de belles choses en deuxième partie de saison 2021-22, tant sur le plan défensif qu'offensif grâce à une qualité de relance de plus en plus demandée chez les arrières, a convaincu sa direction. Et ce ne sont pas quelques matchs moins aboutis en février qui remettent cela en question.

La voie est libre pour Van Der Heyden

Machida est appelé à devenir numéro un sur le côté gauche du trio défensif des Jaune et Bleu la saison prochaine, surtout si Siebe Van Der Heyden quitte la Butte, ce qui pourrait bien être le cas puisque le défenseur belge avait déjà été sollicité l’été passé par Majorque mais s’était heurté à une fin de non-recevoir de sa direction. Les choses devraient être différentes cette fois, si un club intéressant se présente.